Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Diyarbakırlı iş insanı Vahit Karaarslan'ın sahibi olduğu Karaarslan İnşaat ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında Karaarslan İnşaat'ın 2025-26 sezonu sonuna kadar Futbol A Takımı formasının sırt bölümünde yer alacağı belirtildi. Ancak bu anlaşma, Amedspor taraftarlarının tepkisini çekti. Taraftarlar, Diyarbakırlı bir iş insanının sponsorluk desteğini Amedspor yerine Beşiktaş'a vermesini eleştirdi.

Beşiktaş'ın, Diyarbakırlı iş insanı Vahit Karaarslan'ın sahibi olduğu Karaarslan İnşaat ile yaptığı sponsorluk anlaşması, Amedspor taraftarlarının tepkisini çekti.

BEŞİKTAŞ KARAARSLAN İNŞAAT İLE SPONSORLUK İMZALADI

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Diyarbakırlı iş insanı Vahit Karaarslan'ın sahibi olduğu Karaarslan İnşaat ile sponsorluk anlaşması yaptığını duyurdu. Kulübün açıklamasında, anlaşma kapsamında Karaarslan İnşaat'ın 2025-26 sezonu sonuna kadar Futbol A Takımı formasının sırt bölümünde yer alacağı belirtildi.

VAHİT KARAARSLAN: BEŞİKTAŞ BİZİM İÇİN BİR AİLEDİR

İmza töreninde konuşan Vahit Karaarslan, iş birliğini "değer ortaklığı" olarak tanımladı ve "Beşiktaş bizim için bir ailedir. Beşiktaş'la iş birliğimiz sadece bir logodan ibaret değildir, değer ortaklığıdır. Karaarslan İnşaat olarak takımımıza enerji verdiğimize inanıyoruz. Bu gururu yaşamamıza vesile olan değerli yöneticilerimize, taraftarlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Beşiktaşımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

AMEDSPOR TARAFTARLARINDAN TEPKİ

Anlaşmanın ardından Amedspor taraftarları sosyal medyada tepki gösterdi. Taraftarlar, Diyarbakırlı bir iş insanının sponsorluk desteğini Amedspor yerine Beşiktaş'a vermesini eleştirdi.

