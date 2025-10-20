Haberler

Süper Lig devinin oranı 45 oldu! İşte güncel şampiyonluk oranları

Süper Lig devinin oranı 45 oldu! İşte güncel şampiyonluk oranları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 9. haftasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Lider Galatasaray, zirvedeki yerini korudu. Beşiktaş ise Gençlerbirliği'ne mağlup olarak şampiyonluk oranında büyük düşüş yaşadı. Göztepe, dört büyüklerin ardından şampiyonluk ihtimali en yüksek görülen takım oldu. İşte güncel oranlar...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında alınan sonuçların ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Galatasaray zirvedeki yerini sağlamlaştırırken, Beşiktaş'ın oranı dramatik biçimde yükseldi.

GALATASARAY FARKI AÇIYOR

Trendyol Süper Lig'in 9. haftası Eyüpspor - Kasımpaşa maçıyla tamamlanıyor. Haftanın ardından güncellenen şampiyonluk oranlarında lider Galatasaray, farkı biraz daha açtı.

Deplasmanda RAMS Başakşehir'i mağlup eden sarı-kırmızılıların 1.28 olan şampiyonluk oranı 1.24'e düşürüldü. Bu sonuç, bahis şirketlerine göre Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki en güçlü aday olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

FENERBAHÇE TAKİPTE

Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek puan kaybı yaşamadı. Sarı-lacivertlilerin şampiyonluk oranı 3.15'ten 3.1'e gerileyerek, zirve yarışındaki takibini sürdürdü. Son haftalarda oyun olarak tartışmalar yaşansa da puan tablosundaki istikrarlı gidişat oranlara da yansıdı.

TRABZONSPOR ÇIKIŞTA

Trabzonspor, evinde Çaykur Rizespor'u mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. Bordo-mavililerin şampiyonluk oranı 11'den 9.4'e düştü. Bu düşüş, Karadeniz ekibinin son haftalardaki performansının şampiyonluk yarışında yeniden iddialı hale geldiğini gösteriyor.

BEŞİKTAŞ'TA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Haftanın en dikkat çeken değişimi Beşiktaş cephesinde yaşandı. Siyah-beyazlılar, sahasında Gençlerbirliği'ne son dakikalarda mağlup olunca, şampiyonluk oranı 18'den 45'e yükseldi. Bu oran, Beşiktaş'ın şampiyonluk ihtimalinin ciddi oranda azaldığına işaret etti.

GÖZTEPE SÜRPRİZİ

Dört büyüklerin ardından şampiyonluk ihtimali en yüksek görülen takım ise Göztepe oldu. İzmir ekibinin oranı 90.00 olarak açıklandı. Göztepe'nin bu listede yer alması, sezona istikrarlı başlayan kadrosunun potansiyeline duyulan güveni gösterdi.

GÜNCELLENEN ŞAMPİYONLUK ORANLARI

  • Galatasaray: 1.24
  • Fenerbahçe: 3.10
  • Trabzonspor: 9.40
  • Beşiktaş: 45.00
  • Göztepe: 90.00
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
Son cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var

Son seçim anketinde birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var
Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk ifadeye götürüldü

Koç Holding'e bağlı otellerin genel müdürü ifadeye götürüldü
Divan Otel'in müdürü ifadeye götürüldü, Koç Holding hisseleri çakıldı

Piyasalarda Divan Otel depremi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSerkan Basar:

Çakma 5 Yıldızlı Takım Yine Mücadele Dışında :)

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hülya Avşar'dan Sergen Yalçın'a tam destek

Taraftar tepkili, camia karışık! Hülya Avşar'dan sürpriz çıkış
Uzman çavuş dahil 2 kişiyi öldürdü! Saldırganın kimliği ortaya çıktı

Uzman çavuş dahil 2 kişiyi öldürdü! Saldırganın kimliği ortaya çıktı
Fenerbahçe taraftarını çıldırtan futbolcudan maç sonuna damga vuran hareket

Taraftarı çıldırtan futbolcudan maç sonuna damga vuran hareket
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir ilişkisi resmi olarak sona erdi

3 yıllık evlilik bitti! Ünlü çiftten herkesi şaşırtan açıklama
Hülya Avşar'dan Sergen Yalçın'a tam destek

Taraftar tepkili, camia karışık! Hülya Avşar'dan sürpriz çıkış
80 yaşlarındaki 3 arkadaşın alem gecesi hastanede bitti

80'lik 3 arkadaşın alem gecesi hastanede bitti
O isme beğeni yağıyor! Sahalarda görmek istediğimiz hareketler

Ülkenin konuştuğu pozisyon: Sezonu kapatabilirdi
İnternette küresel kriz! Birçok uygulama ve siteye girilemiyor

İnternette küresel kriz! Birçok uygulama ve siteye girilemiyor
Asgari ücrette gözler yarınki toplantıda! İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini

Kritik gün yarın! İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum

Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum
Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Yakın arkadaşından yeni açıklama

Sanat camiası diken üstünde! Yakın arkadaşı son durumunu açıkladı
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal çıkış: Türkiye büyükelçisi yarın geri çekilmeli

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal Türkiye çağrısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.