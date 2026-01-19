Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Gözleri Karadeniz dizisindeki "Fatoş" karakteriyle tanınan Türkü Su Demirel ile Beşiktaş'ın genç kalecisi Emre Bilgin, geçtiğimiz günlerde Kuruçeşme'de birlikte görüntülenmişti. Çift, kendilerine yöneltilen "İlişkiniz hayırlı olsun" sözlerine doğrudan "Teşekkür ederiz" yanıtını vermişti.

TAKİPTEN ÇIKTI, SORU İŞARETLERİ ARTTI

Bu görüntülerin ardından Türkü Su Demirel'in, Emre Bilgin'i sosyal medyada takip etmeyi bırakması dikkat çekti. Takipten çıkma hamlesi, ikilinin ilişkisinde sorun yaşanıp yaşanmadığına dair soru işaretlerini beraberinde getirdi.

AŞK BİTTİ Mİ?

Henüz taraflardan konuyla ilgili bir açıklama gelmezken, Demirel'in bu hamlesi "Aşk bitti mi?" yorumlarını gündeme taşıdı.