Haberler

Trabzonspor antrenörü tesiste kalp krizi geçirdi

Trabzonspor antrenörü tesiste kalp krizi geçirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor yardımcı antrenörü Orhan Kaynak antrenman tesislerinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

Trabzonspor'da yardımcı antrenör Orhan Kaynak antrenman sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Tecrübeli futbol adamının kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

TESİSLERDE ANİDEN RAHATSIZLANDI

Trabzonspor antrenman tesislerinde bulunan Orhan Kaynak'ın aniden rahatsızlandığı ve sağlık ekiplerinin hemen müdahale ettiği belirtildi. İlk müdahale kulüp tesislerinde yapıldı.

Trabzonspor antrenörü tesiste kalp krizi geçirdi

SAĞLIK EKİPLERİ UZUN SÜRE MÜDAHALE ETTİ

Trabzon medyasının haberine göre kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaynak'a sağlık ekipleri yaklaşık 1 saat boyunca müdahalede bulundu. Durumunun ciddiyeti nedeniyle vakit kaybedilmeden hastaneye sevk edildi.

KTÜ FARABİ HASTANESİ'NE SEVK EDİLDİ

İlk müdahalenin ardından Orhan Kaynak, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tecrübeli antrenörün sağlık durumuna ilişkin detaylı açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti

Süper Lig devinin yardımcı antrenörü hayatını kaybetti
Devrim Muhafızları'ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi

İran'ın son tehdidi neredeyse tüm dünyaya: İsterseniz deneyin
Pezeşkiyan'dan Trump'a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar

"Savaş büyük ölçüde bitti" diyen Trump'a mesajı var
İran ordusu: ABD ve İsrail'in bölgedeki radarlarının önemli bir kısmı imha edildi

ABD ve İsrail'in her şeyiydi! İran büyük zarar verdi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısezgin_duman:

geçmiş olsun abılerıde kalp krızınden oldu genetık ten kaynaklanıyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 yaşındaki kıza cinsel tacizden tutuklandığı sırada kız babası oldu

Tırda mide bulandıran olay! Tutuklandığı sırada kız babası oldu
Trump 'İran'la görüşebiliriz' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi

Tüm dünya Trump'ın sözlerine odaklanmışken ABD'den şok bir mesaj geldi
İBB davasında 2. gün! İmamoğlu sanık kürsüsünden adaylığını ilan etti

İmamoğlu kürsüden adaylığını ilan etti! Hakimden bir isteği var
'Kürtler tetikçi değildir' diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

"Kürtler tetikçi değildir" diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
14 yaşındaki kıza cinsel tacizden tutuklandığı sırada kız babası oldu

Tırda mide bulandıran olay! Tutuklandığı sırada kız babası oldu
Papa, ABD'de gözaltına alınan piskoposu görevden aldı

Piskopos krizi! Papa görevden aldı
İran'da ABD ve İsrail adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen 30 kişi gözaltına alındı

İran'da savaş devam ederken, çok sayıda gözaltı da var