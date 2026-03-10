Trabzonspor antrenörü tesiste kalp krizi geçirdi
Trabzonspor yardımcı antrenörü Orhan Kaynak antrenman tesislerinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.
Trabzonspor'da yardımcı antrenör Orhan Kaynak antrenman sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Tecrübeli futbol adamının kalp krizi geçirdiği öğrenildi.
TESİSLERDE ANİDEN RAHATSIZLANDI
Trabzonspor antrenman tesislerinde bulunan Orhan Kaynak'ın aniden rahatsızlandığı ve sağlık ekiplerinin hemen müdahale ettiği belirtildi. İlk müdahale kulüp tesislerinde yapıldı.
SAĞLIK EKİPLERİ UZUN SÜRE MÜDAHALE ETTİ
Trabzon medyasının haberine göre kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaynak'a sağlık ekipleri yaklaşık 1 saat boyunca müdahalede bulundu. Durumunun ciddiyeti nedeniyle vakit kaybedilmeden hastaneye sevk edildi.
KTÜ FARABİ HASTANESİ'NE SEVK EDİLDİ
İlk müdahalenin ardından Orhan Kaynak, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tecrübeli antrenörün sağlık durumuna ilişkin detaylı açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.