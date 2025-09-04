Süper Lig devinden Sörloth bombası

Süper Lig'e milli maç arası verilirken futbolseverlerin gözü bir yandan da transfer haberlerinde. Son olarak Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Ederson'un üst üste İstanbul'a getiren Fenerbahçe'de de bomba bir isim gündemde.

FENERBAHÇE DEVREYE GİREBİLİR

Sarı-lacivertliler, Youssef En-Nesyri'nin olası ayrılığı sonrası forvet hattı için harekete geçti. Yönetim, Norveçli golcü Alexander Sörloth'u kadroya katmak için düğmeye basmaya hazırlanıyor.

40 MİLYON EOROLUK TEKLİF

Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal, uzun süredir transfer listesinde bulunan Victor Osimhen'i Galatasaray'a kaptırınca rotasını Süper Lig'e çevirdi. Arap ekibinin, Fenerbahçe'nin golcüsü Youssef En-Nesyri için yaklaşık 40 milyon euro civarında bir teklif hazırladığı ileri sürüldü.

Fenerbahçe yönetimi ise Faslı yıldızın ayrılığı ihtimaline karşı şimdiden alternatif arayışına başladı. İspanya medyasında yer alan EstoEsAtleti haberine göre, En-Nesyri'nin transferi gerçekleşirse sarı-lacivertliler gözünü Alexander Sörloth'a çevirecek. Norveçli forvetin güçlü fiziği ve Süper Lig deneyimi, Kanarya'nın öncelikli tercihleri arasında öne çıkıyor.