Süper Lig devinden Altay Bayındır bombası
Beşiktaş, ara transferde kaleci takviyesi için Altay Bayındır'ı gündemine aldı. Manchester United'da forma şansı bulmakta zorlanan milli kalecinin ayrılığa sıcak baktığı, siyah-beyazlıların ise transfer şartlarını araştırdığı belirtildi.
- Beşiktaş, kaleci transferi için Altay Bayındır'ı değerlendiriyor.
- Manchester United, Altay Bayındır için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır.
- Altay Bayındır'ın Süper Lig'e dönüşü ara transfer dönemindeki gelişmelere bağlı.
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, takımın yeniden çıkış yakalayabilmesi adına ara transfer döneminde yapılacak takviyelerin kritik olduğunu vurguluyor. Siyah-beyazlılarda bu doğrultuda transfer çalışmaları hız kazandı.
TRANSFER LİSTESİ NETLEŞTİ
Sergen Yalçın, genel koordinatör Serkan Reçber ile birlikte yapılacak takviyeler için transfer listesini belirledi. Beşiktaş'ta özellikle kaleci bölgesine takviye yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
ALTAY BAYINDIR GÜNDEMDE
Beşiktaş'ın kaleci transferi için değerlendirdiği isimler arasında milli file bekçisi Altay Bayındır'ın da yer aldığı öğrenildi. Manchester United forması giyen Altay'ın, İngiliz ekibinde yeterli süre alamaması nedeniyle ayrılığa sıcak baktığı ifade ediliyor.
ŞARTLAR ARAŞTIRILIYOR
Manchester United'ın, Altay Bayındır için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtilirken, Beşiktaş yönetiminin de transferin mali ve sportif şartlarını araştırdığı kaydedildi. Ara transfer döneminde yaşanacak gelişmelerin, Altay'ın Süper Lig'e dönüp dönmeyeceğini netleştirmesi bekleniyor.