Süper Lig devinde oynamıştı! Futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtı

Süper Lig devi Beşiktaş'ın eski yıldızı olan ve geleceğin en önemli yıldızlarından biri olarak gösterilmesine rağmen beklenen çıkışı yapamayan Orkan Çınar'ın son hali ortaya çıktı.

BURSA İNEGÖL'DE DÖNERCİ DÜKKANI AÇTI

Futbolculuk kariyerine 29 yaşında veda eden Orkan Çınar, ağabeyiyle birlikte Bursa'nın İnegöl ilçesinde dönerci dükkanı açtı. Bir müşterisi tarafından dükkanında çekilen fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasının ardından Orkan Çınar'ın yeni mesleğini gören futbolseverler gözlerine inanamadı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BİLE OYNAMIŞTI

2017 yılında Beşiktaş'a transfer olmasıyla birlikte büyük bir yetenek olarak gösterilen, Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesiyle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde dahi boy gösteren Orkan Çınar'ın genç yaşında futboldan uzaklaşmasına görenler anlam veremedi.

FUTBOLCULUK KARİYERİ

Futbolculuk kariyerinde 229 maça çıkan Orkan, 31 gol ve 20 asistlik performans sergiledi. Sağ kanat oyuncusu, son olarak Adanaspor formasını giymişti.