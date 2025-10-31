Haberler

Süper Lig devinde oynamıştı! Futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtı

Süper Lig devinde oynamıştı! Futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtı
Güncelleme:
Bir dönem Beşiktaş formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Orkan Çınar, 29 yaşında yeşil sahalara veda ederek Bursa İnegöl'de dönerci dükkanı açtı.

  • Orkan Çınar, Beşiktaş'ta oynamış eski bir futbolcudur.
  • Orkan Çınar, futbolu bıraktıktan sonra Bursa'nın İnegöl ilçesinde dönerci dükkanı açmıştır.
  • Orkan Çınar, futbol kariyerinde 229 maça çıkmış, 31 gol atmış ve 20 asist yapmıştır.

Süper Lig devi Beşiktaş'ın eski yıldızı olan ve geleceğin en önemli yıldızlarından biri olarak gösterilmesine rağmen beklenen çıkışı yapamayan Orkan Çınar'ın son hali ortaya çıktı.

BURSA İNEGÖL'DE DÖNERCİ DÜKKANI AÇTI

Futbolculuk kariyerine 29 yaşında veda eden Orkan Çınar, ağabeyiyle birlikte Bursa'nın İnegöl ilçesinde dönerci dükkanı açtı. Bir müşterisi tarafından dükkanında çekilen fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasının ardından Orkan Çınar'ın yeni mesleğini gören futbolseverler gözlerine inanamadı.

Süper Lig devinde oynamıştı! Futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtı

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BİLE OYNAMIŞTI

2017 yılında Beşiktaş'a transfer olmasıyla birlikte büyük bir yetenek olarak gösterilen, Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesiyle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde dahi boy gösteren Orkan Çınar'ın genç yaşında futboldan uzaklaşmasına görenler anlam veremedi.

FUTBOLCULUK KARİYERİ

Futbolculuk kariyerinde 229 maça çıkan Orkan, 31 gol ve 20 asistlik performans sergiledi. Sağ kanat oyuncusu, son olarak Adanaspor formasını giymişti.

