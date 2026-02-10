Süper Lig devinde bir kriz daha! Yıldız isim 'Ben gidiyorum' dedi

Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın ayrılığıyla sonuçlanan sürecin ardından benzer bir kriz Vaclav Cerny cephesinde yaşanıyor. Portekizli futbolcu Rafa Silva'nın takımdan ayrılmasının ardından siyah-beyazlılarda bu kez Cerny'nin ayrılmak istediği iddia edildi.

FANATİK: CERNY MUTSUZ

Fanatik'te yer alan habere göre Vaclav Cerny, Beşiktaş'ta mutsuz olduğunu yönetime iletti. Çek futbolcunun ara transfer döneminde takımdan ayrılmak istediği ancak yönetimin bu talebe izin vermediği belirtildi.

MENAJERİNİ İSTANBUL'A ÇAĞIRDI

Haberde, Cerny'nin menajeri David Nehoda'yı İstanbul'a çağırdığı ve yapılan görüşmede futbolcusunun kesin olarak ayrılmak istediğinin yönetime aktarıldığı ifade edildi. Ara transfer döneminde ayrılığa onay çıkmasa da Cerny'nin geri adım atmadığı kaydedildi.

SEZON SONU İÇİN TALİMAT VERDİ

Vaclav Cerny'nin, sezon sonunda takımdan ayrılmak için menajerine talimat verdiği ve menajerinin de yeni kulüp arayışlarına başladığı öne sürüldü.

PERFORMANSI

Vaclav Cerny, Beşiktaş formasıyla bu sezon 19 maçta görev aldı. Çek futbolcu, siyah-beyazlı ekipte 6 gol atarken 6 da asist yaptı.