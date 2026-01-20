Haberler

Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor

Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor
Güncelleme:
Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın transferi için Braga ile anlaşırken, 21 yaşındaki futbolcu sağlık kontrolü ve imza için Portekiz'e gidiyor.

  • Beşiktaş, 21 yaşındaki futbolcusu Demir Ege Tıknaz'ın transferi için Portekiz temsilcisi Braga ile anlaşma sağladı.
  • Braga'nın, Demir Ege Tıknaz için Beşiktaş'a 7.5 milyon euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.
  • Demir Ege Tıknaz, sağlık kontrolleri ve resmi sözleşme için Portekiz'e gidecek.

Beşiktaş, kadro yapılanması kapsamında 21 yaşındaki futbolcusu Demir Ege Tıknaz'ın transferi için Portekiz temsilcisi Braga ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlı kulübün genç oyuncunun transferinde sona geldiği öğrenildi.

7.5 MİLYON EURO BONSERVİS BEKLENİYOR

Braga'nın, Demir Ege Tıknaz için Beşiktaş'a 7.5 milyon euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor. Taraflar arasındaki anlaşmanın kısa süre içinde resmiyet kazanması öngörülüyor.

TRANSFER İÇİN PORTEKİZ YOLCUSU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Braga ile anlaşmaya varan Demir Ege Tıknaz, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak üzere bugün öğle saatlerinde Portekiz'e gidecek. Genç futbolcu, işlemlerin tamamlanmasının ardından yeni takımına katılacak.

SEZON PERFORMANSI

Demir Ege Tıknaz, Beşiktaş formasıyla bu sezon 17 maçta görev aldı. Genç futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

