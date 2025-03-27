Süper Lig Derbisinde Gözler Osimhen ve Immobile'de

Trendyol Süper Lig'de bu sezon Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen 20 gol atarken, Beşiktaşlı futbolcu Ciro Immobile de 11 kez rakip fileleri havalandırdı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, cumartesi günü Dolmabahçe'de karşı karşıya gelecekken, gözler iki takımın golcülerinde olacak. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen, siyah-beyazlılarda Ciro Immobile, derbide takımlarının en büyük gol umudu olarak sahada yer alacak.

Osimhen, krallık yarışında zirvede

Sezon başında İtalyan ekibi Napoli'den kiralık olarak takıma katılan Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, ligde 22 maçta forma giyerken, rakip fileleri 20 kez havalandırdı. Osimhen bu performansıyla ligde krallık yarışında zirvede bulunuyor. 26 yaşındaki futbolcu ayrıca bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde de 6 gol kaydetti.

Victor Osimhen, ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan derbide 1 gol sevinci yaşadı.

Ciro Immobile'den ligde 11 gol

Yaz döneminde İtalyan takımı Lazio'dan transfer edilen İtalyan futbolcu Ciro Immobile, Süper Lig'de bu sezon 23 müsabakada görev alırken, söz konusu maçlarda 11 gol attı. 35 yaşındaki futbolcunun Süper Kupa'da 2, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 golü bulunuyor.

Ciro Immobile, Galatasaray ile oynanan Süper Kupa'da fileleri 2 kez havalandırdı.

Bu sezon ligde ayrıca Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz 10 ve Yunus Akgün de 6 gol kaydetti. Beşiktaş'ta ise Rafa Silva 7 ve Ernest Muçi de 4 gol sevinci yaşadı. - İSTANBUL