Galatasaray ile Roma maç yapacak! Süper Lig'den depremzedeler için yardım turnuvası

Büyük kayıplara neden olan deprem felaketinin ardından tek yürek olan spor camiasından depremzedeler için art arda yardım kampanyaları gelmeye devam ediyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Roma ile bir hazırlık maçı yapacaklarını belirtti. Özbek, deprem bölgesine sağlanacak yardımların devamı için de ayrıca bir turnuva yapılacağından bahsetti.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetindeki depremde ülkemiz ağır kayıplar verirken Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, depremin ardından Roma ile geliri afet bölgesine gidecek bir hazırlık maçı yapacaklarını söyledi. Özbek, mart ayına kadar bu organizasyonun yapılmasının beklendiğini açıkladı.

"ROMAYLA KONUŞTUK, KABUL ETTİLER"

Zaniolo'nun transfer döneminde bu konuyu konuştuklarını belirten Dursun Özbek, "Herkesin ilgisi çok büyük ve herkes çaba sarf ediyor bölgeye yardım götürmek ve destek vermek için. Zaniolo'nun transfer döneminde Roma'yla konuştuk, bölge insanına destek vermek için bir hazırlık maçı yapabilir miyiz dedik onlar da kabul ettiler. Şimdi tarihini tespit ediyoruz. O tespit çerçevesinde burada da yine büyük bir destek sağlayacağımızı düşünüyorum." dedi.

"BİR TURNUVA DÜŞÜNÜYORUZ"

Öte yandan Türkiye'de de kulüplerin bir yardım turnuvası düzenleme görüşünde olduğunu aktaran Özbek, "Kulüpler olarak bu manada etkinliklerimiz olacak. Hatta bir turnuva düşünülüyor. Özelikle maçların mart başına kadar ertelenmesinden dolayı, hem hazırlık niteliğinde hem de büyük bir yardım, destek kampanyası oluşturacak böyle bir turnuva üzerinde bir görüş var. Federasyon hazırlıklarını yapıyor. Önümüzdeki günlerde lanse ederler." ifadelerine yer verdi.