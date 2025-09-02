Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı.

Buna göre, Süper Lig'in 4. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

- Konyaspor, Kocaelispor, Fenerbahçe, Trabzonspor, Samsunspor: 'saha olayları'

- Galatasaray, Trabzonspor, Samsunspor, Beşiktaş: 'Çirkin ve kötü tezahüratı'

- Konyaspor: 'talimatlara aykırı hareketi'

- Kocaelispor, Gençlerbirliği: 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması'

- Gençlerbirliği: 'usulsüz seyirci alınması'

- Kocaelispor Kulübü idarecisi Veli Başkurt'un, Kocaelispor - Kayserispor müsabakasında "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca ve "hakem soyunma odası koridorlarındaki hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 02.09.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verildi.