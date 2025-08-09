Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Emre Mor, ezeli rakibe hayırlı olsun

Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Emre Mor, ezeli rakip Trabzonspor'a transfer olmak üzere. Geçen sezon Eyüpspor'da kiralık olarak oynayan milli futbolcu, Fenerbahçe'ye geri döndükten sonra bambaşka bir kulübe transfer olma kararı aldı. Trabzonspor'un Emre Mor'u kadrosuna katmak için yoğun girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

Geçen sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak tamamlayan milli oyuncu Emre Mor için transferde oldukça hareketli günler yaşanıyor.

FENERBAHÇE'DE İSTENMİYOR

Emre Mor, hem Jose Mourinho hem de yönetim tarafından Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edildi. Sarı-lacivertliler ile yollarını ayırmaya hazırlanan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, ezeli rakip Trabzonspor'a transfer olmak üzere.

TRABZONSPOR DEVREDE

Yerel basındaki haberlere göre bordo-mavililerin Emre Mor'u kadrosuna katmak için yoğun girişimlerde bulunduğu öğrenildi. Emre Mor'un da Trabzon'da forma giymeye sıcak baktığı ifade edilirken transferin kısa süre içerisinde sonuca ulaştırılmasının planlandığı vurgulandı.

