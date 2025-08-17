Süper Lig'de yılın takası! Uğurcan Çakır Fenerbahçe'ye geliyor

Süper Lig'de yılın takası! Uğurcan Çakır Fenerbahçe'ye geliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe ve Trabzonspor, milli kaleci Uğurcan Çakır transferinde İsmail Yüksek + para karşılığında anlaşmaya yakın.

Yeni sezona istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe, Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır için yeniden harekete geçti.

TAKAS İLE ANLAŞMA YAKIN

Sports Digitale'nin haberine göre; Fenerbahçe,29 yaşındakimilli kaleci Uğurcan Çakır için Trabzonspor ile anlaşmaya yakın. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un bu transferde İsmail Yüksek artı para karşılığında anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Göztepe deplasmanında taraftarlarla birlikte stadyuma giden Ali Koç, taraftarlara transfer müjdesi vererek yerli bir kaleci transfer edeceklerini söyleyerek, "Kimse merak etmesin. En iyi isimleri kadroya katmak için gece gündüz çalışıyoruz. Kerem'de pürüzler gideriliyor. Bir de yerli kaleci alacağız" demişti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
İstanbul'da trafiğinde kaydedilen görüntü olay oldu: Sevişiyorlar arabada, terbiyesizler

İstanbul'da trafiğinde kaydedilen görüntü olay oldu: Sevişiyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan avukat Cem Duman gizemli kazayla gündemde

Gözaltına alınan avukat Cem Duman esrarengiz kazayla gündemde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.