Süper Lig'de yılın sürprizi! Samet Akaydin geri dönüyor
Çaykur Rizespor'da forma giyen Samet Akaydin, eski takımı Trabzonspor'a dönüş hazırlığında. 2009-2010 yıllarında Trabzonspor forması giyen Akaydin'ın ocak ayında savunmaya iki takviye yapmayı planlayan eski takımına dönmeye sıcak baktığı belirtildi.
- Samet Akaydin, Çaykur Rizespor'dan ayrılabilir.
- Trabzonspor, Samet Akaydin'i transfer etmek için Çaykur Rizespor ile temasa geçti.
- Trabzonspor'un transfer listesinde Jerome Opoku, Ümit Akdağ ve Chibuike Nwaiwu da bulunuyor.
Geride bıraktığımız sezonlarda Trabzonspor ve Fenerbahçe forması giyen Samet Akaydin, şu sıralar mücadele ettiği Çaykur Rizespor'dan ayrılabilir.
SAMET AKAYDİN İÇİN GERİ DÖNÜŞ VAKTİ
Trabzon yerel basınında yer alan haberlere göre; Samet Akaydin, 2009-2010 yıllarında formasını giydiği Trabzonspor'a geri dönebilir. Ocak ayında savunmaya iki takviye yapmak isteyen Trabzonspor'un eski oyuncusu için Çaykur Rizespor ile temasa geçtiği belirtildi.
TRABZONSPOR'A SICAK BAKIYOR
Haberde, deneyimli savunma oyuncusunun da yeniden Trabzonspor'da formaya giymeye sıcak baktığı dile getirilirken, iki kulübün anlaşmasını beklediği aktarıldı.
BİR DİĞER ADAYLAR
Öte yandan Trabzonspor'da Samet Akaydin dışında Jerome Opoku, Ümit Akdağ ve Chibuike Nwaiwu da transfer listesinde yer alıyor.