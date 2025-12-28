Haberler

Süper Lig'de yılın sürprizi! Samet Akaydin geri dönüyor

Süper Lig'de yılın sürprizi! Samet Akaydin geri dönüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çaykur Rizespor'da forma giyen Samet Akaydin, eski takımı Trabzonspor'a dönüş hazırlığında. 2009-2010 yıllarında Trabzonspor forması giyen Akaydin'ın ocak ayında savunmaya iki takviye yapmayı planlayan eski takımına dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

  • Samet Akaydin, Çaykur Rizespor'dan ayrılabilir.
  • Trabzonspor, Samet Akaydin'i transfer etmek için Çaykur Rizespor ile temasa geçti.
  • Trabzonspor'un transfer listesinde Jerome Opoku, Ümit Akdağ ve Chibuike Nwaiwu da bulunuyor.

Geride bıraktığımız sezonlarda Trabzonspor ve Fenerbahçe forması giyen Samet Akaydin, şu sıralar mücadele ettiği Çaykur Rizespor'dan ayrılabilir.

SAMET AKAYDİN İÇİN GERİ DÖNÜŞ VAKTİ

Trabzon yerel basınında yer alan haberlere göre; Samet Akaydin, 2009-2010 yıllarında formasını giydiği Trabzonspor'a geri dönebilir. Ocak ayında savunmaya iki takviye yapmak isteyen Trabzonspor'un eski oyuncusu için Çaykur Rizespor ile temasa geçtiği belirtildi.

TRABZONSPOR'A SICAK BAKIYOR

Haberde, deneyimli savunma oyuncusunun da yeniden Trabzonspor'da formaya giymeye sıcak baktığı dile getirilirken, iki kulübün anlaşmasını beklediği aktarıldı.

BİR DİĞER ADAYLAR

Öte yandan Trabzonspor'da Samet Akaydin dışında Jerome Opoku, Ümit Akdağ ve Chibuike Nwaiwu da transfer listesinde yer alıyor.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi! 8 ilde eğitime ara

Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi! 8 ilde eğitime ara
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıharun yakar:

buna para veren futboldan anlamıyordur, bal liginden yukarıda oynayamaz bu torpili büyük o kadar topa vurmasını dahi bilmiyor milli takıma bile girebiliyor dayısı kim bu barzo nun ??

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kenan Yıldız'ın Juventus'taki yeni maaşı ortaya çıktı

Kenan Yıldız imzayı atıyor! Maaşı da ortaya çıktı
Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Nkunku takımını tek başına sırtladı

F.Bahçe ve G.Saray'la anılması yetti! Tek başına şov yaptı
Trabzonspor'dan bir transfer hamlesi daha! Bu kez Galatasaray'dan

Trabzon'dan bir sürpriz hamle daha! Bu kez Galatasaray'dan istiyorlar
Bakan Bolat'tan asgari ücret fırsatçılarına net uyarı

Bakan Bolat açık açık uyardı! Bunu yapanlar şimdi yandı
Kenan Yıldız'ın Juventus'taki yeni maaşı ortaya çıktı

Kenan Yıldız imzayı atıyor! Maaşı da ortaya çıktı
'The Bacım' lakaplı fenomen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

2,5 milyon takipçili "The Bacım" gözaltında
Katliam gibi kazada kahreden detay! Meğer o gün izinliymiş

Katliam gibi kazada kahreden detay! Meğer o gün izinliymiş