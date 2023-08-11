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Süper Lig'de yeni sezon başladı! Açılış maçı öncesi duygusal anlar

Spor Haberleri

2023-2024 Trendyol Süper Lig'inin ilk maçı öncesi duygusal anlar yaşandı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 6 yıl önce terör saldırısında şehit düşen Eren Bülbül'ün annesine, şampiyonluk kupası temsili maketi ve 'Eren Bülbül' yazılı bir forma hediye etti. Bu anlamlı hareket, yeni sezonun açılışına damga vurdu.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 2023 -2024 Trendyol Süper Lig'inin ilk maçı öncesi 6 yıl önce terör saldırısında şehit düşen Eren Bülbül'ün annesine, şampiyonluk kupası temsili maketi ve "Eren Bülbül" yazılı bir forma takdim etti.

Şehit Eren Bülbül'ün annesi sezonun ilk maçında Trabzonspor stadyumuna geldi. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kendisine forma hediye etti.

1 Ocak 2002'de Trabzon Maçka'da dünyaya gelen Eren Bülbül, 11 Ağustos 2017 yılında PKK ile Türk emniyet güçleri arasında çıkan çatışma esnasında, PKK'lıların saldırısı sonucu hayatını kaybetmiştir.

Büyük heyecana sahne olacak olan Trendyol Süper Lig, Trabzonspor- Antalyaspor maçıyla başladı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Trendyol Süper Lig Antalyaspor Eren Bülbül Trabzonspor Spor Haberler

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