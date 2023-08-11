Süper Lig'de yeni sezon başladı! Açılış maçı öncesi duygusal anlar

2023-2024 Trendyol Süper Lig'inin ilk maçı öncesi duygusal anlar yaşandı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 6 yıl önce terör saldırısında şehit düşen Eren Bülbül'ün annesine, şampiyonluk kupası temsili maketi ve 'Eren Bülbül' yazılı bir forma hediye etti. Bu anlamlı hareket, yeni sezonun açılışına damga vurdu.