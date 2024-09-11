Bazı takımlar itiraz etmişti! Süper Lig'de yabancı oyuncu kuralı netleşti

TFF, Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralı açıklandı.

ERTUĞRUL DOĞAN DUYURDU

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan katıldığı canlı yayında herkesin merakla beklediği konu ile ilgili, "Yabancı kuralıyla ilgili bizimle beraber Beşiktaş ve Galatasaray'ın da sayının artırılması ile ilgili talebi oldu. Türkiye Futbol Federasyonu bu talebi reddetti" dedi.

TFF'NİN İLK KURALI 14'E 12 OLMUŞTU

TFF'den temmuz ayında yapılan açıklamada, TFF Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda profesyonel liglerdeki futbolcu uygunluklarında değişiklikler yapılmasının kararlaştırıldığı belirtilmişti:

• Trendyol Süper Lig'de, A Takım listesindeki futbolcu sayısı 26'dan 28'e çıkarılırken, Türkiye A Milli Takımı'nda oynama uygunluğu olmayan 14 futbolcunun A Takım listesine yazılabilmesine imkan sağlandı. Müsabaka isim listesine bu futbolculardan 12'sinin yazılabilmesi uygulamasına devam edilmesi kararlaştırıldı.

• Trendyol 1. Lig'de, A Takım listesine yazılacak Türkiye A Milli Takımı'nda oynama uygunluğu olmayan futbolcu sayısı 8 olarak belirlendi. Bu futbolculardan müsabakaya devam eden kadroda sahada aynı anda en fazla 6'sının bulunabilmesine imkan sağlandı.

• TFF 2 ve TFF 3. Lig'de 2023 - 2024 sezonunda uygulanan futbolcu uygunluklarının yaş düzeltmeleri yapılmak suretiyle bu sezon da aynen devam etmesi kararlaştırıldı.