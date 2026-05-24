Haberler

Süper Lig'de Türk futbolcuların performansı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda Türk futbolcular öne çıktı. Umut Nayir 9 golle en golcü Türk, Muhammed Şengezer en çok süre alan, Ayaz Özcan en genç, Veysel Sarı en tecrübeli, Orkun Kökçü ise en hırçın oyuncu oldu. 252 Türk futbolcu forma giydi.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona ererken Türk futbolcular da performanslarıyla ön plana çıktı.

Süper Lig'de bu sezon TÜMOSAN Konyaspor ve Trabzonspor formalarını giyen Umut Nayir, en golcü Türk oyuncu olmayı başardı.

Ligde en çok forma giyen Türk futbolcu, RAMS Başakşehir'in kalesini koruyan Muhammed Şengezer oldu.

Natura Dünyası Gençlerbirliği formasını 15 yaşında sırtına geçiren Ayaz Özcan ise 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de süre alan en genç futbolcu olarak dikkati çekti.

252 Türk futbolcu süre aldı

Süper Lig'de sezon boyunca 571 oyuncu forma giyerken bunların 252'si Türk futbolcu oldu.

Ligde sayı anlamında Türk oyunculara en çok şans veren takım Konyaspor oldu. Konya temsilcisi, 25 Türk oyuncuya sezon içinde şans verdi.

Konyaspor'u 20 futbolcuyla Eyüpspor, 17'şer oyuncuyla Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Kayserispor takip etti.

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda 29 futbolcu, ligde iki farklı takımda forma giydi.

En çok gol atan Umut Nayir

Sezonu Konyaspor ve Trabzonspor formalarını giyerek tamamlayan Umut Nayir, ligde en çok gol atan Türk futbolcu oldu.

Konya ekibinde 8, Trabzon temsilcisinde ise 1 kez rakip fileleri havalandıran 32 yaşındaki santrfor, toplam 9 kez gol sevinci yaşadı.

Umut'u 8'er golle Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, Beşiktaşlı Orkun Kökçü ve Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu takip etti.

En çok süre alan Muhammed Şengezer

RAMS Başakşehir'in milli kalecisi Muhammed Şengezer, bu sezon ligde 2 bin 970 dakika ile en çok süre alan Türk oyuncu oldu.

Süper Lig'de 33 maçta takımının kalesini koruyan 29 yaşındaki file bekçisi, 35 kez topu ağlarında gördü. Muhammed, 12 maçta ise rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

Muhammed Şengezer, ligde de bu sezon en çok süre alan oyuncular sıralamasında ise Kasımpaşalı Andreas Gianniotis ile üçüncü sırayı paylaştı.

Göztepe'nin yabancı oyuncuları Mateusz Lis 3 bin 60 dakika, Amin Cherni de 3 bin 8 dakika ile en çok süre alan oyuncular olarak dikkati çekti.

En genç oyuncu Ayaz Özcan

Gençlerbirliği formasını bu sezon 15 yıl 10 ay 9 günlükken giyen Ayaz Özcan, ligin en genç oyuncusu oldu.

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Samsunspor mücadelesinde 82. dakikada Michal Nalepa'nın yerine oyuna dahil olan genç santrfor, 8 dakika süre aldı.

En tecrübeli Türk futbolcu Veysel Sarı

Süper Lig'de bu sezon forma giyen en tecrübeli oyuncu Antalyaspor formasını 37 yıl 9 ay 8 günlükken giyen Veysel Sarı oldu.

Ligin 32. haftasında Alanyaspor ile oynanan maça ilk 11'de başlayan Veysel, 76 dakika sahada kaldı.

Veysel Sarı'yı 37 yıl 2 ay 19 gün ile yine Antalyaspor'dan Güray Vural, 37 yıl 2 ay 18 gün ile de Fenerbahçe'den Mert Günok takip etti.

En "hırçın" Orkun Kökçü

Süper Lig'de bu sezon en "hırçın" Türk futbolcu, Beşiktaş'ın milli oyuncusu Orkun Kökçü oldu.

25 yaşındaki orta saha, bu sezon 30 maçta 2 kez kırmızı kartla oyundan ihraç edilirken 5 defa da sarı kartla cezalandırıldı. Orkun, gördüğü kırmızı kartlar ve sarı kart cezası nedeniyle 4 maçta forma giyemedi.

Orkun Kökçü'yü beşer sarı, birer de kırmızı kartla Antalyasporlu Nazım Sangare ve Kayserisporlu Dorukhan Toköz takip etti.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polis devreye girdi

CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polisler devrede
Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın

CHP önündeki arbede sonrası Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken çağrı
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar

Tahliye gerginliği sonrası Özel'den ilk açıklama: Ankara barlarında...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Siyaseti bırakan Meral Akşener'den uzun süre sonra ilk fotoğraf: Yeni imajı dikkat çekti

Görenler bir daha baktı: Meral Akşener’in yeni imajı dikkat çekti

Sarıyer'de evini boyarken bahçede kalaşnikof ve el bombaları buldu

Evini boyarken bahçesinde adeta cephanelik buldu
Pakistan'da demir yolu yakınında patlama: 24 ölü, 82 yaralı

Demir yolu hattı yakınında büyük patlama: 24 ölü, onlarca yaralı var
İran'dan Trump'ın 'Anlaşma hazır' iddiasına yanıt! Hürmüz mesajı ilk dakikadan kriz çıkardı

Trump'ın dünyayı umutlandıran mesajına İran'dan yanıt gecikmedi
Akın akın geliyorlar! Türkiye'nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı

Akın akın geliyorlar! 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı
Amedspor yeni teknik direktörünü buldu

Amedspor yeni hocasını buldu

Manisa'da barajlar doldu, kapaklar açıldı

Sağanak sonrası yüzde 100 doluluk! Afşar Barajı’nın kapakları açıldı