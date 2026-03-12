Süper Lig'de tarihi karar: Kadın hakem ilk kez maç yönetecek
Trendyol Süper Lig'de Göztepe-Alanyaspor maçını Asen Albayrak yönetecek. Böylece Süper Lig'de ilk kez bir kadın hakem, orta hakem olarak görev alacak.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi ve 15 Mart Pazar günü oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
HAFTANIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 7 karşılaşmada görev alacak hakemler şöyle:
14 Mart Cumartesi:
13.30 Kocaelispor-TÜMOSAN Konyaspor: Cihan Aydın
20.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor : Asen Albayrak
20.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Batuhan Kolak
20.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Çağdaş Altay
15 Mart Pazar:
16.00 Kasımpaşa-ikas Eyüpspor: Ali Yılmaz
20.00 Samsunspor-Zecorner Kayserispor: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş: Yasin Kol
SÜPER LİG TARİHİNDE BİR İLK
Ligin 26. haftasındaki Göztepe - Alanyaspor maçında kadın hakem Asen Albayrak görev alacak. Bu kararla birlikte Süper Lig'de ilk kez bir kadın hakem, orta hakem olarak görev alacak.