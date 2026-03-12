Haberler

Süper Lig'de tarihi karar: Kadın hakem ilk kez maç yönetecek

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de Göztepe-Alanyaspor maçını Asen Albayrak yönetecek. Böylece Süper Lig'de ilk kez bir kadın hakem, orta hakem olarak görev alacak.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi ve 15 Mart Pazar günü oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

HAFTANIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 7 karşılaşmada görev alacak hakemler şöyle:

14 Mart Cumartesi:

13.30 Kocaelispor-TÜMOSAN Konyaspor: Cihan Aydın

20.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor : Asen Albayrak

20.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Batuhan Kolak

20.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Çağdaş Altay

15 Mart Pazar:

16.00 Kasımpaşa-ikas Eyüpspor: Ali Yılmaz

20.00 Samsunspor-Zecorner Kayserispor: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş: Yasin Kol

SÜPER LİG TARİHİNDE BİR İLK

Ligin 26. haftasındaki Göztepe - Alanyaspor maçında kadın hakem Asen Albayrak görev alacak. Bu kararla birlikte Süper Lig'de ilk kez bir kadın hakem, orta hakem olarak görev alacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

