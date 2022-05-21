Süper Lig'de sürpriz transfer! Tolga Ciğerci Beşiktaş yolunda - Haberler

Süper Lig'de sürpriz transfer! Tolga Ciğerci Beşiktaş yolunda
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Başakşehir ile sezon sonu yollarını ayıracak olan Tolga Ciğerci, menajerler arayıcılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Beşiktaş'ın bu öneriye sıcak baktığı öğrenilirken, transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
Süper Lig'de önceki sezonlarda Fenerbahçe ve Galatasaray forması giyen Tolga Ciğerci, Beşiktaş'a önerildi. Beşiktaş'ın bonservisi elinde olan oyuncuyu kadrosuna katması muhtemel gözüküyor.
Kariyerine büyük bir takımda devam etmek isteyen yıldız oyuncu, Beşiktaş ile anlaşmak için maaşından ödün vermeye hazır. Beşiktaş'ın da makul bir ücretle Tolga Ciğerci'yi kadrosunda görmek istediği biliniyor.
Atiba ile yabancı kontenjanının durumuna göre sözleşme imzalayacak olan Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup ve Mehmet Topal ile yolları ayıracağından dolayı, orta sahaya Tolga Ciğerci ile takviye yapmayı düşünüyor.
Tolga Ciğerci bu sezon Başakşehir'de tüm kulvarlarda 31 karşılaşmaya çıkarken, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. 7 sarı kart gören 30 yaşındaki futbolcunun transferi önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.