Süper Lig'de son sıradaki Eyüpspor, yarın Trabzonspor'a konuk olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Eyüpspor, yarın saat 19.00'da Papara Park'ta Trabzonspor'a konuk olacak. Ligde 3 puanla son sıradaki Eyüpspor, son 8 karşılaşmasından yenilgiyle ayrılırken Trabzonspor 25 puanla 2. basamakta bulunuyor.
Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Papara Park'taki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Gürcan Hasova yönetecek. Bilal Gölen ve Murat Temel ise Hasova'nın yardımcılıklarını yapacak.
Ligde tek galibiyeti bulunan ve oynadığı son 8 karşılaşmadan da yenilgiyle ayrılan Eyüpspor, 3 puanla sıralamada son basamakta bulunuyor.
Şampiyonluk mücadelesi veren ekipler arasındaki Trabzonspor ise Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 25 puanla 2. basamakta yer alıyor.
Kaynak: AA