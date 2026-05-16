Süper Lig'e veda edecek son takım yarın belli olacak

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Antalyaspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Eyüpspor ligde kalma mücadelesi yapacak. Antalyaspor'un kazanması gerekiyor, Kasımpaşa ve Eyüpspor'a 1 puan yetiyor.

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında ligde kalma savaşı veren takımların maçları kıran kırana mücadeleye sahne olacak. Geçtiğimiz hafta Kayserispor ve Fatih Karagümrük lige veda eden takımlar oldu.

Küme düşme tehlikesi bulunan takımlardan 29 puanlı Antalyaspor sahasında Kocaelispor ile, 31 puanlı Gençlerbirliği deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde 32'şer puana sahip Kasımpaşa, Galatasaray'ı konuk edecek. Eyüpspor ise Fenerbahçe deplasmanına çıkacak.

Antalyaspor'un tek şansı kazanmak

Antalyaspor, Kocaelispor'a karşı kaybeder veya berabere kalırsa lige veda edecek. Akdeniz ekibi kazandığı takdirde üst basamakta bulunan takımların puan kaybetmesini bekleyecek. Antalyaspor'un, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Eyüpspor'a karşı ikili averajda üstünlüğü bulunuyor. Son hafta maçlarında alınacak skorlara göre ikili, üçlü veya dörtlü averaj durumu da hesaba katılabilir.

Kasımpaşa ve Eyüpspor'a 1 puan yetiyor

Kasımpaşa ve Eyüpspor, son haftaya 32'şer puanla girerken alacakları 1 puan ligde tutunmasına yetecek. Kasımpaşa, Galatasaray önünde mağlup olması halinde Antalyaspor'un kazanması gerekecek. Paşa, mağlup olması Gençlerbirliği'nin berabere kalması da ikili averajla Başkent ekibinin lehine gerçekleşecek. Eyüpspor'un yenilgi alması halinde Antalya ekibinin puan kaybetmesi gerekecek. Eflatun-sarılılar, 1 puan gerisinde olan Gençlerbirliği'ne karşı ikili averajda eşitliği bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
