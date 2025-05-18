Süper Lig'de Sipay Bodrum FK ile Trabzonspor Berabere Kaldı

Süper Lig'de Sipay Bodrum FK ile Trabzonspor Berabere Kaldı
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Sipay Bodrum FK, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Taylan Antalyalı'nın golüyle Bodrum FK öne geçti, Trabzonspor ise Cham'ın penaltısı ile eşitliği sağladı. Hakem Çağdaş Altay, son dakikada VAR incelemesiyle bir penaltı kararını iptal etti.

Stat: Grey Beton Bodrum

Hakemler: Çağdaş Altay, Bilal Gölen, Murat Altan

Sipay Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün (Dk. 85 Brazao), Herelle, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen (Dk. 78 Ege Bilsel), Taylan Antalyalı (Dk. 88 Puscas), Ahmet Aslan (Dk. 78 Mohammed), Fredy, Bardhi, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 85 Celal Dumanlı)

Trabzonspor : Muhammet Taha Tepe, Malheiro, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Arif Boşluk (Dk. 67 Visca), Lundstram (Dk. 67 Mendy), Ozan Tufan (Dk. 46 Cihan Çanak), Nwakaeme, Cham (Dk. 86 Sikan), Zubkov, Draguş (Dk. 46 Folcarelli)

Goller: Dk. 12 Taylan Antalyalı (Sipay Bodrum FK), Dk. 76 Cham (Penaltıdan) ( Trabzonspor )

Sarı kartlar: Dk. 90+3 Zubkov, Dk. 90+8 Mendy ( Trabzonspor )

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Sipay Bodrum FK ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı.

65. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında, Arif Boşluk ceza sahasına orta yaptı. Folcarelli'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak, keleci Sousa'da kaldı.

73. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Zubkov'un ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda hakem Çağdaş Altay, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi. 76'ncı dakikada penaltıyı kullanan Cham, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

90+7. dakikada Brazao, ceza sahasında Cihan Çanak ile mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Çağdaş Altay, penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu inceleyen Çağdaş Altay, penaltı kararını iptal etti.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Spor
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