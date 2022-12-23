Dünya Kupası bitti, Süper Lig başladı! Açılış gününde Başakşehir ve Ankaragücü kazandı

Dünya Kupası ile ara verilen Spor Toto Süper Lig, Ümraniyespor-Başakşehir maçıyla başladı. Başakşehir deplasmanda Ümraniyespor'u 3-1 mağlup ederek açılış maçında galibiyet aldı. Diğer karşılaşmada ise Ankaragücü, Antalyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.