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Dünya Kupası bitti, Süper Lig başladı! Açılış gününde Başakşehir ve Ankaragücü kazandı

Spor Haberleri

Dünya Kupası ile ara verilen Spor Toto Süper Lig, Ümraniyespor-Başakşehir maçıyla başladı. Başakşehir deplasmanda Ümraniyespor'u 3-1 mağlup ederek açılış maçında galibiyet aldı. Diğer karşılaşmada ise Ankaragücü, Antalyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Dünya Kupası için verilen aranın ardından Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasının açılışında Başakşehir, Ümraniyespor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Dünya Kupası bitti, Süper Lig başladı! Açılış gününde Başakşehir ve Ankaragücü kazandı

İLK YARIDA EŞİTLİK

Karşılaşmada Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Danijel Aleksic, 57. dakikada Serdar Güler ve uzatma dakikalarında Ndayishimiye attı. Ümraniyespor'un tek golü 17. dakikada Umut Nayir'den geldi. Bu sonucun ardından Başakşehir, 27 puana yükseldi. Ümraniyespor 7 puanda kaldı.

ANTALYA KAYBETTİ

Cuma akşamı oynanan diğer karşılaşmada ise Antalyaspor, sahasında Ankaragücü'ne 2-0 mağlup oldu. Ankaragücü'nü 64'te Jese öne geçirdi. 90+11'de sahneye çıkan Sowe, maçta son sözü söyledi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Medipol Başakşehir Fk Antalyaspor Ankaragücü Spor Haberler

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