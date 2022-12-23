Dünya Kupası bitti, Süper Lig başladı! Açılış gününde Başakşehir ve Ankaragücü kazandı
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Dünya Kupası ile ara verilen Spor Toto Süper Lig, Ümraniyespor-Başakşehir maçıyla başladı. Başakşehir deplasmanda Ümraniyespor'u 3-1 mağlup ederek açılış maçında galibiyet aldı. Diğer karşılaşmada ise Ankaragücü, Antalyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.
Dünya Kupası için verilen aranın ardından Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasının açılışında Başakşehir, Ümraniyespor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.
İLK YARIDA EŞİTLİK
Karşılaşmada Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Danijel Aleksic, 57. dakikada Serdar Güler ve uzatma dakikalarında Ndayishimiye attı. Ümraniyespor'un tek golü 17. dakikada Umut Nayir'den geldi. Bu sonucun ardından Başakşehir, 27 puana yükseldi. Ümraniyespor 7 puanda kaldı.
ANTALYA KAYBETTİ
Cuma akşamı oynanan diğer karşılaşmada ise Antalyaspor, sahasında Ankaragücü'ne 2-0 mağlup oldu. Ankaragücü'nü 64'te Jese öne geçirdi. 90+11'de sahneye çıkan Sowe, maçta son sözü söyledi.
Sizce Cumartesi günü oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) December 22, 2022