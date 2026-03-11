Süper Lig'de oynanacak Karadeniz derbisinin saati değişti

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçına az bir süre kala sıcak bir gelişme yaşandı.

KARADENİZ DERBİSİNİN SAATİ DEĞİŞTİ

Trabzonspor, 14 Mart Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile oynanacak maçın saatinde değişikliğe gidildiğini açıkladı. Cumartesi günü oynanacak mücadele, saat 16.00'dan 20.00'ye alındı.

İşte Trabzonspor'un açıklaması:

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 26. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağımız karşılaşmanın başlama saatinde değişikliğe gidilmiştir. 14 Mart 2026 Cumartesi günü Papara Park'ta oynanacak ve daha önce saat 16.00'da başlayacağı açıklanan müsabakanın başlama saati, her iki kulübün talebi üzerine 20.00 olarak güncellenmiştir. Kamuoyuna duyurulur.