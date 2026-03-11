Haberler

Süper Lig'de oynanacak Karadeniz derbisinin saati değişti

Süper Lig'de oynanacak Karadeniz derbisinin saati değişti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile cumartesi günü 16.00'da oynanması planlanan maçın her iki kulübün talebi üzerine 20.00'a alındığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçına az bir süre kala sıcak bir gelişme yaşandı.

KARADENİZ DERBİSİNİN SAATİ DEĞİŞTİ

Trabzonspor, 14 Mart Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile oynanacak maçın saatinde değişikliğe gidildiğini açıkladı. Cumartesi günü oynanacak mücadele, saat 16.00'dan 20.00'ye alındı.

İşte Trabzonspor'un açıklaması:

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 26. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağımız karşılaşmanın başlama saatinde değişikliğe gidilmiştir. 14 Mart 2026 Cumartesi günü Papara Park'ta oynanacak ve daha önce saat 16.00'da başlayacağı açıklanan müsabakanın başlama saati, her iki kulübün talebi üzerine 20.00 olarak güncellenmiştir. Kamuoyuna duyurulur.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek

Savaş bitiyor mu? Günlerdir esip gürleyen Trump'tan yeni açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Dünyayı sevgi kurtaracak' dedirten görüntü

Bir an bile tereddüt etmedi
Hizbullah: Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerini topçu atışlarıyla hedef aldık

İsrail'e misilleme saldırısı! Topçu atışlarıyla hedef aldılar
Burası Dubai! Bir zamanlar akın ederlerdi, şimdi akın akın kaçıyorlar

Bir zamanlar akın ederlerdi, şimdi akın akın kaçıyorlar
6-1 kazandıkları maçın sonunda üzüldüğü şeyi duyanlar ''Kafayı yemiş bu!'' diyor

6-1 yendikleri maçta üzüldüğü şeyi duyanlar ''Kafayı yemiş bu!'' diyor
'Dünyayı sevgi kurtaracak' dedirten görüntü

Bir an bile tereddüt etmedi
İçişleri Bakanı Çiftçi: TŞOF tarafından verilen plakalara cezai işlem uygulanmayacak

Tartışılan plakalarla ilgili yeni karar: Onları geçerli kabul ediyoruz
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!