Süper Lig'de ortalık yıkıldı! Ezeli rakipten Fatih Terim sürprizi

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup olan Beşiktaş'ta ortalık yıkıldı. Geleceği tartışma konusu olan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, eleştirilerin hedefi oldu.

TEMAS KURULDU İDDİASI

Bu gelişmelerin ardından Fatih Terim'in ismi gündeme geldi. Hatta siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı'nın Terim ile temas kurduğu iddiası büyük yankı uyandırdı.

SON OLARAK AL-SHABAB'I ÇALIŞTIRDI

Geçen sezonun ara transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ın başına geçen Fatih Terim, büyük ses getirdi. 71 yaşındaki tecrübeli teknik adam sezonun bitimiyle ise Arap ekibinden ayrıldı.

ARABİSTAN KARNESİ

Fatih Terim, son olarak çalıştırdığı Al-Shabab'ın başında 23 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan 71 yaşındaki çalıştırıcı, maç başına 1.74 puan ortalaması yakaladı.