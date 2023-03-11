Üye Girişi
Haberi Paylaş

Süper Lig'de müthiş maç! Antalyaspor, Kayserispor'a karşı gol oldu yağdı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor, konuk ettiği Kayserispor'u 4-0'lık skorla geçti. 2 gol ve 1 asiste imza atan Haji Wright, maça damga vurdu.

Süper Lig'in 25. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Kayserispor'u ağırladı. Akdeniz ekibi, karşılaşmadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

HAJI WRIGHT ŞOV YAPTI

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 33 ve 68. dakikalarda Haji Wright, 52. dakikada Fredy ve 90+7. dakikada Bertuğ Yıldırım kaydetti. İki gol atan Haji Wright, Fredy'ye asist yaptı.

Süper Lig'de müthiş maç! Antalyaspor, Kayserispor'a gol oldu yağdı

YUKARIYA TIRMANIŞ

Puanını 28'e yükselten Antalyaspor, orta sıralara geldi. Kayserispor ise 35 puanda kaldı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Kayserispor Antalyaspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title