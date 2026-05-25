Süper Lig'de ikinci yarılarda gol patlaması

Sezondaki 812 golün 350'si ilk, 462'si ikinci yarılarda atıldı - Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, bu sezon lig maçlarının ilk yarılarında 32'şer gol sevinci yaşadı - Süper Lig'den düşen Zecorner Kayserispor, ilk yarılarda sadece 3 gol kaydetti

Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonundaki maçların ikinci yarısında futbolseverler, ilk devrelere oranla daha çok gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'de 2025-26 sezonu tamamlanırken takımlar, geride kalan 306 maçta gollerin çoğunluğunu müsabakaların ikinci yarılarında attı.

Süper Lig'de mücadele eden 18 ekip, bu sezon toplam 812 kez fileleri havalandırdı. Atılan gollerin 350'si ilk, 462'si ise ikinci yarılarda kaydedildi.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilk yarılardaki gol sayısı aynı

Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, bu sezonki maçlarının ilk yarılarında eşit sayıda gol attı.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, bu sezonki lig maçlarının ilk devrelerinde 32'şer gol kaydetti.

Söz konusu üç ekip, Süper Lig'de ilk yarılarda en fazla gol atan takımlar oldu.

İkinci yarılarda en fazla gol atanlar: Galatasaray ve Fenerbahçe

Süper Lig'de geride kalan maçların ikinci yarılarında ağları en fazla sarsan iki ekip, Galatasaray ile Fenerbahçe oldu.

Söz konusu iki takım, ikinci yarılarda 45'er kez rakip ağları havalandırdı.

Galatasaray ile Fenerbahçe'yi bu alanda 36 golle Trabzonspor ve 30 golle RAMS Başakşehir takip etti.

Galatasaray, ikinci yarıların ilk 30 dakikasında etkili

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, ikinci devrenin ilk 30 dakikalık bölümünde gol yollarında etkili oldu.

Ligde toplamda 77 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, bu gollerin 28'ini ikinci yarıların ilk 30 dakikasında kaydetti.

Fenerbahçe, gollerini maçların son bölümünde buldu

Fenerbahçe, ligde attığı gollerin önemli bir kısmını maçların son bölümlerinde kaydetti.

Ligde toplamda 77 kez ağları sarsan sarı-lacivertliler, bu gollerin 30'unu 61-90. dakikalar arasında atarken, uzatmalarda da 5 kez fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe, böylece maçların son 30 dakikasında 35 gol kaydetti.

Kayserispor, ilk yarılarda gol bulmakta zorlandı

Süper Lig'den düşen Zecorner Kayserispor, 18 takım arasında bu sezon ilk yarılarda en az gol atan ekip oldu.

Kayseri temsilcisi, bu sezon maçların ilk devrelerinde sadece 3 gol kaydetti.

Kayserispor'un ardından Kocaelispor 11 golle ve ikas Eyüpspor da 13 golle ilk yarılarda en az gol kaydeden takım performansı sergilediler.

Gol dakikaları

Süper Lig'in tamamlanan 2025-26 sezonundaki maçların 15'er dakikalık periyotlarında atılan gol sayıları şu şekilde:

Takım1-1516-3031-4545+46-6061-7576-9090+Toplam
Galatasaray121154131511677
Fenerbahçe89123101515577
Trabzonspor78641588561
Beşiktaş147921083659
RAMS Başakşehir89927910458
Çaykur Rizespor65451049346
Samsunspor6380868746
TÜMOSAN Konyaspor111327312443
Gaziantep FK47726114243
Göztepe6662857242
Corendon Alanyaspor7552377541
Natura Dünyası Gençlerbirliği4571567136
ikas Eyüpspor4441565433
Kasımpaşa4461583233
Hesap.com Antalyaspor3551567133
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük3651255431
Zecorner Kayserispor2010678327
Kocaelispor1541264326
Toplam1001101063412713513367812

Kaynak: AA / Can Öcal
