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Süper Lig'de Kocaelispor, Gaziantep FK ile ilk yarıda golsüz kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor, Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı; 41. dakikada Halil İbrahim Dervişoğlu'nun şutunda top üstten auta gitti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor, Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada ceza sahasının sağından son çizgiye inen Sorescu'nun ortasında arka direkte Kozlowski'nin gelişine vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

15. dakikada ceza sahasının sağ çaprazından Berkan Kutlu'nun sert şutunda kaleci Tobiasz topu kontrol etti.

41. dakikada Gaziantep FK'nın kullandığı serbest vuruşta ön direkte Maxim kafaya topu kale alanına gönderdi. Kale önünde Halil'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Halil Umut Meler, Murat Altan, Mustafa Savranlar

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Anfernee Dijksteel, Emir Ortakaya, Massadio Haidara (Muharrem Cinan dk. 24), Mahamadou Susoho, Cafumana Show, Berkan Kutlu, Gonçalo Sousa, Metehan Altunbaş, Florian Aye

Yedekler: Onurcan Piri, Daniel Agyei, Deniz Ceylan, Arda Özyar, Mustafa Ege Bilim, Makana Baku, Onur Öztonga, Tayfur Bingöl, Bedirhan Yıldız

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Gaziantep FK: Kacper Tobiasz, Arda Kızıldağ, Leo Abena, Luis Perez Maqueda, Kerim Çalhanoğlu, Ulrich Meleke, Deian Sorescu, Victor Gidado, Alexandru Maxim, Kozlowski, Halil İbrahim Dervişoğlu

Yedekler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Drissa Camara, Efe Sarıkaya, Juninho Bacuna, Trivante Stewart, Karamba Gassama, Serdar Dursun, Loubadhe Sylla, Misjonne Hansen, Ogün Özçiçek

Teknik Direktör: Orhan Ak

Sarı kart: Halil İbrahim Dervişoğlu (Gaziantep FK)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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