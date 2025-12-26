Haberler

DOSYA HABER - Süper Lig'in ilk yarısında kaleler 11 kez şaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 17 haftalık ilk bölümünde futbolcular 11 kez kendi ağlarına gol atma talihsizliği yaşadı. Fatih Karagümrük, bu süreçte 4 kez kendi kalesine gol atan takım oldu. Sezon boyunca farklı takımlardan futbolcuların kendi kalesine attığı goller dikkati çekti.

Trendyol Süper Lig'in 17 haftalık ilk bölümünde futbolcular, 11 kez kendi ağlarına gol atma talihsizliği yaşadı.

Anadolu Ajansının (AA) Süper Lig'in ilk yarısına ilişkin hazırladığı dosya haberin bu bölümünde, takımların kendi kalelerine attığı gollere yer verildi.

Ligde kendi ağlarını havalandıran ilk futbolcu, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük formasıyla Fatih Kurucuk oldu. Sezona kırmızı-siyahlı ekipte başlayıp daha sonra SMS Grup Sarıyer'e transfer olan Fatih Kurucuk, ligin 2. haftasında oynanan Galatasaray müsabakasının 74. dakikasında kendi kalesine gol atma talihsizliği yaşadı. Fatih Karagümrük sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Bu golden bir gün sonra Kocaelispor forması giyen kaleci Aleksandar Jovanovic, benzer talihsizlik yaşadı. İç sahada Samsunspor ile oynanan müsabakanın 82. dakikasında Samsunsporlu futbolcu Rick van Drongelen'in kafa vuruşunda üst direkten dönen top, Jovanovic'in kafasına çarpıp ağlara gitti. Kocaelispor bu maçı 1-0 kaybetti.

Fatih Karagümrük kendi kalesine 4 gol attı

Sezonun ilk bölümünde 10 futbolcu, 11 kez kendi ağlarını havalandırırken, Fatih Karagümrük bu talihsizliği 4 kez yaşadı.

Galatasaray karşısında Fatih Kurucuk, Kasımpaşa müsabakasında Muhammed Kadıoğlu, RAMS Başakşehir ve Samsunspor karşılaşmalarında ise Anıl Yiğit Çınar kendi ağlarına gol atan isimler oldu.

Gaziantep FK de 2 kez kendi futbolcusundan gol yedi. RAMS Başakşehir müsabakasında Arda Kızıldağ, Çaykur Rizespor maçında ise Kevin Rodrigues kendi ağlarını havalandırdı.

Bir maçta 2 gol

Ligin 6. haftasında oynanan Samsunspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük müsabakasında her iki takım da birer kez kendi ağlarını havalandırdı.

Müsabakanın 31. dakikasında Samsunspor'lu Satka kendi kalesine gol atarken, bu golle Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti.

Maçın ikinci yarısında ise bu kez kaleyi şaşıran Anıl Yiğit Çınar oldu. 22 yaşındaki futbolcu 52. dakikada kendi ağlarını havalandırırken maçta skor 1-1 oldu. Samsunspor son dakikada bulduğu golle maçtan 3-2 galip ayrılmıştı.

7 takım kaleyi şaşırdı

Ligin 17 haftalık ilk bölümünde 7 takımdan 10 futbolcu kendi kalesine 11 gol attı.

Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Beşiktaş, Trabzonspor, Kocaelispor, Samsunspor ve Kocaelispor kendi kalesine gol atan takımlar oldu.

Fatih Karagümrük 4, Gaziantep FK 2 kez kendi ağlarını havalandırırken, diğer ekipler birer kez kaleyi şaşırdı.

Ligde kendi kalesine gol atma şansızlığı yaşayan futbolcular şunlar:

Oyuncu

Takım

Maç

Fatih Kurucuk

Fatih Karagümrük

Galatasaray-Fatih Karagümrük: 3-0

Muhammed Kadıoğlu

Fatih Karagümrük

Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: 0-1

Anıl Yiğit Çınar

Fatih Karagümrük

Fatih Karagümrük-Başakşehir: 0-2

Anıl Yiğit Çınar

Fatih Karagümrük

Samsunspor-Fatih Karagümrük: 3-2

Lubomir Satka

Samsunspor

Samsunspor-Fatih Karagümrük: 3-2

Kevin Rodrigues

Gaziantep FK

Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: 2-2

Arda Kızıldağ

Gaziantep FK

Başakşehir-Gaziantep FK: 5-1

Aleksandar Jovanovic

Kocaelispor

Kocaelispor-Samsunspor: 0-1

David Jurasek

Beşiktaş

Beşiktaş-Gençlerbirliği: 1-2

Okay Yokuşlu

Trabzonspor

Trabzonspor-Konyaspor: 3-1

Jerome Opoku

Başakşehir

Konyaspor-Başakşehir: 2-1

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD, Nijerya'daki DEAŞ hedeflerini vurdu

Dünyanın bir ucundaki ülkeyi gece yarısı füzelerle vurdular
2026 bilirkişi, tanık ve arabuluculuk ücretleri belli oldu

Yılbaşı zammı geldi! İşte kalem kalem yeni ücretler
Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte bazı taşkınlıklar var

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte...
RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

RTÜK görmesin! Yine kamera yokmuş gibi davrandılar
ABD, Nijerya'daki DEAŞ hedeflerini vurdu

Dünyanın bir ucundaki ülkeyi gece yarısı füzelerle vurdular
640 milyon dolarlık bütçe! Japonya yakında Türkiye'nin kapısını çalabilir

Bütçe hazır! O ülke Türkiye'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor
Bahis soruşturmasına Kasımpaşa-Samsunspor dahil edildi! Maçta neler olmuş neler

Bahis soruşturmasına giren Süper Lig maçı! Meğer neler olmuş neler