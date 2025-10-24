Süper Lig'de inanılmaz maç! 7 gol, 3'ü iptal, bir de kırmızı kart
Trendyol Süper Lig'de 10. hafta açılış maçında Fatih Karagümrük evinde Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelede Fatih Karagümrük'ün 2, Kayserispor'un ise 1 golü VAR uyarısıyla iptal edildi. Kayserispor'da Laszlo Benes, 90+2. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
- Fatih Karagümrük ile Kayserispor arasındaki maç 2-2 sonuçlandı.
- Fatih Karagümrük'ün gollerini Sam Larsson ve Atakan Çankaya attı.
- Kayserispor'un gollerini German Onugkha attı.
- Kayserispor oyuncusu Laszlo Benes kırmızı kart gördü.
- Maçta üç gol ofsayt ve çizgi ihlali nedeniyle iptal edildi.
- Fatih Karagümrük 4, Kayserispor 6 puan aldı.
Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maç 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.
4 GOLLÜ MUHTEŞEM DÜELLO
Fatih Karagümrük'ün gollerini 16. dakikada penaltıdan Sam Larsson, 79. dakikada Atakan Çankaya kaydetti. Kayserispor'un golleri 68 ve 74. dakikalarda German Onugkha'dan geldi.
KAYSERİSPOR 10 KİŞİ KALDI
Konuk ekip Kayserispor'da deneyimli oyuncu Laszlo Benes, 90+2. dakikada sert hareketi sonucu kırmızı kart gördü.
3 GOL VAR'DAN DÖNDÜ
Ev sahibi Fatih Karagümrük'ün 26 ve 45. dakikalardaki golleri ofsayt sebebiyle iptal edildi. Kayserispor'un 63. dakikada attığı gol ise çizgi ihlali nedeniyle VAR uyarısıyla iptal oldu.
PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük, 4 puana Kayserispor ise 6 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maçında Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. Kayserispor ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.