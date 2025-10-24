Haberler

Süper Lig'de inanılmaz maç! 7 gol, 3'ü iptal, bir de kırmızı kart

Süper Lig'de inanılmaz maç! 7 gol, 3'ü iptal, bir de kırmızı kart
Trendyol Süper Lig'de 10. hafta açılış maçında Fatih Karagümrük evinde Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelede Fatih Karagümrük'ün 2, Kayserispor'un ise 1 golü VAR uyarısıyla iptal edildi. Kayserispor'da Laszlo Benes, 90+2. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maç 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

4 GOLLÜ MUHTEŞEM DÜELLO

Fatih Karagümrük'ün gollerini 16. dakikada penaltıdan Sam Larsson, 79. dakikada Atakan Çankaya kaydetti. Kayserispor'un golleri 68 ve 74. dakikalarda German Onugkha'dan geldi.

KAYSERİSPOR 10 KİŞİ KALDI

Konuk ekip Kayserispor'da deneyimli oyuncu Laszlo Benes, 90+2. dakikada sert hareketi sonucu kırmızı kart gördü.

3 GOL VAR'DAN DÖNDÜ

Ev sahibi Fatih Karagümrük'ün 26 ve 45. dakikalardaki golleri ofsayt sebebiyle iptal edildi. Kayserispor'un 63. dakikada attığı gol ise çizgi ihlali nedeniyle VAR uyarısıyla iptal oldu.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük, 4 puana Kayserispor ise 6 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maçında Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. Kayserispor ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Sadık:

Kayserispor kümeye gider,borç batağında, futbolcular parasız

