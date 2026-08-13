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Süper Lig'de Yeni Sezon Başlıyor, Hakemler Açıklandı

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SÜPER Lig’de 2026-27 sezonun ilk haftası yarın oynanacak Galatasaray - Çorum FK maçıyla başlayacak.

SÜPER Lig'de 2026-27 sezonun ilk haftası yarın oynanacak Galatasaray - Çorum FK maçıyla başlayacak. Ligin ilk haftasında görev yapacak hakemler de belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:

YARIN

21.30 Galatasaray - Çorum FK: Batuhan Kolak

15 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.00 Kasımpaşa - Trabzonspor: Gürcan Hasova

19.00 TÜMOSAN Konyaspor – Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

21.30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Oğuzhan Aksu

21.30 Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor: Yasin Kol

16 AĞUSTOS PAZAR

19.00 İstanbul Başakşehir FK - Kocaelispor: Mehmet Türkmen

21.30 Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK: Halil Umut Meler

21.30 Beşiktaş - Eyüpspor: Oğuzhan Çakır

17 AĞUSTOS PAZARTESİ

21.30 Samsunspor - Göztepe: Kadir Sağlam

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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