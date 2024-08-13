Süper Lig'de ilk hafta sona erdi! İşte zirvedeki takım ve puan durumu
2024-2025 Trendyol Süper Lig sezonunun ilk haftası sona erdi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçlarını kazandığı ilk haftada Trabzonspor berabere kaldı. Beşiktaş, rakibini 2 farklı skorla yenerek averajla liderlik koltuğuna oturdu.
2024-2025 Trendyol Süper Lig sezonu 9 Ağustos akşamı oynanan Galatasaray-Hatayspor maçıyla start aldı. Büyük heyecana sahne olan maçlar sona erdi ve puan durumu belli oldu.
3 BÜYÜKLER KAZANDI, BEŞİKTAŞ LİDER OLDU
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçlarını kazandığı ilk haftada Trabzonspor sahadan 1 puanla ayrıldı. Rakibini 2 farklı skorla geçen siyah-beyazlılar, averajla liderlik koltuğunda oturuyor.
Alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle;
- Galatasaray 2-1 Hatayspor
- Fenerbahçe 1-0 Adana Demirspor
- Kasımpaşa 2-3 Konyaspor
- Antalyaspor 0-0 Göztepe
- Samsunspor 0-2 Beşiktaş
- Trabzonspor 0-0 Sivasspor
- Alanyaspor 1-1 Eyüpspor
- Bodrumspor 0-1 Gaziantep FK
- Rizespor 1-1 RAMS Başakşehir