Süper Lig'de ilk hafta sona erdi! İşte zirvedeki takım ve puan durumu

2024-2025 Trendyol Süper Lig sezonu 9 Ağustos akşamı oynanan Galatasaray-Hatayspor maçıyla start aldı. Büyük heyecana sahne olan maçlar sona erdi ve puan durumu belli oldu.

3 BÜYÜKLER KAZANDI, BEŞİKTAŞ LİDER OLDU

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçlarını kazandığı ilk haftada Trabzonspor sahadan 1 puanla ayrıldı. Rakibini 2 farklı skorla geçen siyah-beyazlılar, averajla liderlik koltuğunda oturuyor.

Alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle;