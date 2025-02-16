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Süper Lig'de Hatayspor ve Alanyaspor İlk Yarıda Berabere Kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Maçta her iki takım da gol bulmakta zorlandı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Balkovec'in kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde yükselen Hwang'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

14. dakikada Augosto'nun pasıyla ceza alanına sokulan Hwang'ın vuruşunda top kaleci Bakaj'dan döndü.

17. dakikada Bamgboye'nin pasında ceza alanı içinde topla buluşan Aboubakar'ın vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

21. dakikada Atakaş Hatayspor'un kazandığı serbest vuruşu Fernandes kullandı, vuruşunda kaleci Ertuğrul topu son anda korner çeldi.

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Kemal Elmas, Suat Güz

Hatayspor: Visar Bakaj, Recep Burak Yılmaz, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Abdulkadir Parmak, Massanga, Boutobba, Bamgboye, Fernandes, Aboubakar

Yedekler: Demir Sarıcalı, Kamil Ahmet Çörekçi, Görkem Sağlam, Strandberg, Okoronkwo, Rui Pedro, Selimcan Temel, Baran Sarka, Ali Yıldız, Cengiz Demir

Teknik Sorumlu: Murat Şahin

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih, Lima, Aliti, Balkovec, Makouta, Enes Keskin, Sergio Cardova, Efecan Karaca, Loide Augusto, Ui Jo Hwang

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Yusuf Karagöz, Batuhan Yavuz, Umut Mert Toy, Andraz Sporar, Nicholas Janver, Hüseyin Şen, Nejdet Nezir Bilin, Tonny Emilio Vilhena

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Sarı kartlar: Kilama, Massanga, Calvo (Atakaş Hatayspor), Augusto (Alanyaspor) - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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