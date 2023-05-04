Süper Lig'de haftanın programı belli oldu! Dev maçı Halil Umut Meler yönetecek

MHK, Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarını yönetecek hakemleri açıkladı. Galatasaray-Başakşehir karşılaşmasını Halil Umut Meler, Giresunspor-Fenerbahçe maçını Bahattin Şimşek, Antalyaspor-Beşiktaş mücadelesini ise Mete Kalkavan yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belli oldu. Lider Galatasaray ile Başakşehir'in pazartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya geleceği maçta hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

FENERBAHÇE MAÇINA ŞİMŞEK ATANDI

Pazar akşamı saat 19.00'da Giresun Çotanak Stadyumu'nda oynanacak Giresunspor- Fenerbahçe maçına Bahattin Şimşek atandı.

KALKAVAN, BEŞİKTAŞ MAÇINDA

Ligin üçüncüsü Beşiktaş ise Cumartesi saat 19.00'da Antalyaspor'a konuk olacak. Bu karşılaşmanın hakemi ise Mete Kalkavan.

İşte Süper Lig'de 33. haftanın programı: