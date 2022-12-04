Süper Lig'de beklenmedik gelişme! Kulüpsüz kalan Caner Erkin, dev takımın gündemine girdi
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Spor Toto Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, tecrübeli sol bek Caner Erkin ile yolların ayrıldığını açıkladı. Boşa çıkan Caner'le, Galatasaray'ın ilgilendiği konuşuluyor.
Caner Erkin'in Fatih Karagümrük macerası sona erdi. Spor Toto Süper Lig ekibi Karagümrük, Caner Erkin'le karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.
"HİZMETLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"
Karagümrük'ten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı Caner Erkin'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.
GALATASARAY İDDİASI
Caner bu sezon forma şansı bulduğu 12 karşılaşmada 6 asist üretti. 34 yaşındaki Caner Erkin'in bundan sonraki adresi merak konusu oldu. Caner Erkin'in, Galatasaray'ın gündemine girdiği konuşuluyor. Sol bekte Patrick van Aanholt'tan istediği verimi alamayan Aslan'da, Caner Erkin transferi kuvvetli ihtimal olarak görülüyor.