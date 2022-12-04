Süper Lig'de beklenmedik gelişme! Kulüpsüz kalan Caner Erkin, dev takımın gündemine girdi

Caner Erkin'in Fatih Karagümrük macerası sona erdi. Spor Toto Süper Lig ekibi Karagümrük, Caner Erkin'le karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

"HİZMETLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Karagümrük'ten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı Caner Erkin'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

GALATASARAY İDDİASI

Caner bu sezon forma şansı bulduğu 12 karşılaşmada 6 asist üretti. 34 yaşındaki Caner Erkin'in bundan sonraki adresi merak konusu oldu. Caner Erkin'in, Galatasaray'ın gündemine girdiği konuşuluyor. Sol bekte Patrick van Aanholt'tan istediği verimi alamayan Aslan'da, Caner Erkin transferi kuvvetli ihtimal olarak görülüyor.