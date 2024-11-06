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Son maçında Beşiktaş'ı deplasmanda yenen teknik adam ile yollar ayrıldı

Son maçında Beşiktaş'ı deplasmanda yenen teknik adam ile yollar ayrıldı
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Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Sami Uğurlu ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kasımpaşa, geçen hafta deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etmişti.

Son olarak geçen hafta deplasmanda Beşiktaş'ı yenen Kasımpaşa, teknik direktör Sami Uğurlu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, "Teknik Sorumlumuz Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Sami Uğurlu'ya kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni takımı ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

8 TEKNİK ADAM İLE YOLLAR AYRILDI

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Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMGk:

Kimin tekerine çomak soktu hayırdır

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Haber YorumlarıAtakan ÇELİK:

Nedir bu saçmalik Başarılıyı kov Başarısızı kov Başarılı kime göre neye göre başarılı Başarısız kime göre neye göre başarısız Hiç sorgulayan yok Kıyma makinesi gibiyiz her anlamda Kıyıp kıyıp duruyoruz Kimsenin arkasında yanında olmak yok Sabır zaten hiç yok Başarıya tahammül yok Geçmiş olsun !?!?

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