Süper Lig'de 3. Hafta: Üç Büyükler Kazandı, 31 Gol Atıldı
Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş galibiyete uzanırken, Trabzonspor, mağlubiyet yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş galibiyete uzanırken, Trabzonspor, mağlubiyet yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftası bugün oynanan 2 maçla tamamlandı. Beşiktaş, ligin yeni ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü'nü konuk etti. Siyah-beyazlılar yeni transferi Vlahovic'in de hat-trick yaptığı ve 8 gole sahne olan müsabakayı 6-2 kazandı. Trabzonspor ise ligin bir diğer yeni takımı Amed Sportif Faaliyetler ile deplasmanda karşılaşırken, sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Galatasaray ve Fenerbahçe, hata yapmadı
Sezona puan kaybıyla başlayan Galatasaray ve Fenerbahçe, üst üste 2 haftada galibiyet aldılar. Sarı-kırmızılılar, Göztepe'ye karşı 3-2'lik skorla kazanırken, puanını 7'ye yükseltti. Sarı-lacivertliler ise Samsun'da 3 puanı 2 golle aldı. Fenerbahçe de 3. haftayı 6 puanda kapattı.
Ligde bu hafta oynanan 9 müsabakada da gol atılırken, toplam 31 gol kaydedildi.
Süper Lig'de 3. hafta maçları ve sonuçları:
Gençlerbirliği: 1 - Erzurumspor FK: 1
Konyaspor: 1 - Kocaelispor: 2
Gaziantep FK: 1 - Çaykur Rizespor: 2
Galatasaray: 3 - Göztepe: 2
Eyüpspor: 2 - Alanyaspor: 1
Başakşehir: 1 - Kasımpaşa: 1
Samsunspor: 0 - Fenerbahçe: 2
Amed SF: 2 - Trabzonspor: 1
Beşiktaş: 6 - Çorum FK: 2