Süper Lig'de 3. Hafta: Üç Büyükler Kazandı, 31 Gol Atıldı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş galibiyete uzanırken, Trabzonspor, mağlubiyet yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftası bugün oynanan 2 maçla tamamlandı. Beşiktaş, ligin yeni ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü'nü konuk etti. Siyah-beyazlılar yeni transferi Vlahovic'in de hat-trick yaptığı ve 8 gole sahne olan müsabakayı 6-2 kazandı. Trabzonspor ise ligin bir diğer yeni takımı Amed Sportif Faaliyetler ile deplasmanda karşılaşırken, sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Galatasaray ve Fenerbahçe, hata yapmadı

Sezona puan kaybıyla başlayan Galatasaray ve Fenerbahçe, üst üste 2 haftada galibiyet aldılar. Sarı-kırmızılılar, Göztepe'ye karşı 3-2'lik skorla kazanırken, puanını 7'ye yükseltti. Sarı-lacivertliler ise Samsun'da 3 puanı 2 golle aldı. Fenerbahçe de 3. haftayı 6 puanda kapattı.

Ligde bu hafta oynanan 9 müsabakada da gol atılırken, toplam 31 gol kaydedildi.

Süper Lig'de 3. hafta maçları ve sonuçları:

Gençlerbirliği: 1 - Erzurumspor FK: 1

Konyaspor: 1 - Kocaelispor: 2

Gaziantep FK: 1 - Çaykur Rizespor: 2

Galatasaray: 3 - Göztepe: 2

Eyüpspor: 2 - Alanyaspor: 1

Başakşehir: 1 - Kasımpaşa: 1

Samsunspor: 0 - Fenerbahçe: 2

Amed SF: 2 - Trabzonspor: 1

Beşiktaş: 6 - Çorum FK: 2

Kaynak: İhlas Haber Ajansı