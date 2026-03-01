Haberler

Süper Lig'de 24. hafta görünümü

Süper Lig'de 24. hafta görünümü
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş galibiyet elde ederken, Fenerbahçe, Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak zirvedeki puan farkını artırdı. Galatasaray liderliğini sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş 3 puana ulaşırken, Fenerbahçe beraberlik yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftası bugün 2 karşılaşmayla tamamlandı. Lider Galatasaray, evinde Corendon Alanyaspor'u 3 golle geçti. Fenerbahçe, konuk olduğu Antalyaspor karşısında 2 farklı geriye düşmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin puan kaybıyla birlikte zirvedeki puan farkı 4'e çıktı. Trabzonspor ise Fatih Karagümrük'ü 3-1'lik skorla yendi. Kocaelispor deplasmanına çıkan Beşiktaş tek golle galibiyete uzandı. Hafta içinde UEFA Konferans Ligi'nde adını son 16 turuna Samsunspor, Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldı. 9 takımın gol sevinci yaşayamadığı haftada oynanan 10 maçta 18 gol atıldı.

Galatasaray, haftayı 58 puanla lider kapatırken, Fenerbahçe 54, Trabzonspor 51 puanla sıralandı.

Ligde 24. hafta maçları ve sonuçları:

Trabzonspor - Fatih Karagümrük: 3-1

Başakşehir - Konyaspor: 2-0

Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: 0-3

Kocaelispor - Beşiktaş: 0-1

Göztepe - Eyüpspor: 0-0

Galatasaray - Alanyaspor: 3-1

Gençlerbirliği - Kayserispor: 0-0

Antalyaspor - Fenerbahçe: 2-2

Samsunspor - Gaziantep FK: 0-0 - İSTANBUL

500

