Süper Lig'de 24. hafta görünümü
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş galibiyet elde ederken, Fenerbahçe, Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak zirvedeki puan farkını artırdı. Galatasaray liderliğini sürdürdü.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş 3 puana ulaşırken, Fenerbahçe beraberlik yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftası bugün 2 karşılaşmayla tamamlandı. Lider Galatasaray, evinde Corendon Alanyaspor'u 3 golle geçti. Fenerbahçe, konuk olduğu Antalyaspor karşısında 2 farklı geriye düşmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin puan kaybıyla birlikte zirvedeki puan farkı 4'e çıktı. Trabzonspor ise Fatih Karagümrük'ü 3-1'lik skorla yendi. Kocaelispor deplasmanına çıkan Beşiktaş tek golle galibiyete uzandı. Hafta içinde UEFA Konferans Ligi'nde adını son 16 turuna Samsunspor, Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldı. 9 takımın gol sevinci yaşayamadığı haftada oynanan 10 maçta 18 gol atıldı.
Galatasaray, haftayı 58 puanla lider kapatırken, Fenerbahçe 54, Trabzonspor 51 puanla sıralandı.
Ligde 24. hafta maçları ve sonuçları:
Trabzonspor - Fatih Karagümrük: 3-1
Başakşehir - Konyaspor: 2-0
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: 0-3
Kocaelispor - Beşiktaş: 0-1
Göztepe - Eyüpspor: 0-0
Galatasaray - Alanyaspor: 3-1
Gençlerbirliği - Kayserispor: 0-0
Antalyaspor - Fenerbahçe: 2-2
Samsunspor - Gaziantep FK: 0-0 - İSTANBUL