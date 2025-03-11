Süper Lig'de yeni sezonun başlama tarihi belli oldu

TFF, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 2025-26 sezonunun; 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde başlayacağını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de 2025-2026 sezonu başlangıç tarihlerini belirlemiştir." denildi.

Açıklamada, "Alınan karara göre; Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde, Nesine 2. Lig 30-31 Ağustos 2025 tarihlerinde, Nesine 3. Lig ise 6-7 Eylül 2025 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacaktır." ifadeleri yer aldı. Ek olarak liglere ilişkin sezon planlamasının daha sonra ilan edileceği belirtildi.

Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre, dört farklı profesyonel lig şu tarihlerde start alacak;

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig: 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025

Nesine 2. Lig: 30-31 Ağustos 2025

Nesine 3. Lig: 6-7 Eylül 2025

TFF'nin açıklamasında, liglerin başlangıç tarihlerinin netleştiği ancak sezon planlamasının ilerleyen günlerde paylaşılacağı ifade edildi. Kulüpler, fikstür ve takvim detayları için TFF'nin duyurularını takip edecek.