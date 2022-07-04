Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstürü çekildi Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi. Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde bulunan Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 19.00'da başlayan fikstür çekimine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF yetkililerinin yanı sıra A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Beşiktaş Futbol Takımı Kaptanı Necip Uysal, Gaziantep FK Kaptanı Günay Güvenç, İstanbulspor Takım Kaptanı İbrahim Yılmaz ve kulüp temsilcileri katıldı. Fikstür çekimi öncesinde sanatçı Göksel, mini bir konser verdi. Bu sezon 19 takımın katılımıyla oynanacak olan Spor Toto Süper Lig, 5 Ağustos'ta oynanacak olan ilk hafta maçlarıyla başlayacak ve 28 Mayıs 2023 tarihinde son bulacak. 21 Kasım - 18 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige 13 Kasım'da ara verilecek. Dünya Kupası finallerinin tamamlanmasının ardından ilk lig maçları 23-24-25 Aralık tarihlerinde oynanacak ve bu ara dışında, lige başka bir ara verilmeyecek. Yapılan planlama doğrultusunda ligin ilk yarısı 14 hafta oynanacak ve ikinci yarı 15'inci hafta maçlarıyla başlayacak. Yaşanan maç programı yoğunluğu nedeniyle bu sezon ligde 16, 17 ve 22'nci hafta karşılaşmaları hafta içinde oynanacak. MEHMET BÜYÜKEKŞİ: KISA ZAMANDA ÇOK ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, fikstür çekimi öncesinde kürsüye gelerek yeni sezon öncesinde bir konuşma gerçekleştirdi. TFF'nin yeni yönetimi olarak 16 Haziran'da göreve geldiklerini söyleyen Büyükekşi, şunları söyledi: "Tam 18 gündür iş başındayız. Kısa zamanda çok önemli adımlar attık. Gerek göreve gelmeden gerekse daha önceden yaptığımız çalışmalarımız ve yaptığımız tespitlere göre acil çözüm bekleyen 6 tane ana konuyu hiç vakit kaybetmeden hemen hayata geçirdik. 1'incisi, yabancı futbolcu sayısını devam ettirme kararı aldık. 2'ncisi kulüp harcama limitlerine yeni bir düzenleme getirdik. 3'üncüsü 8 ay boyunca kangren haline gelmiş yayın ihalesini çok kısa sürede bitirerek sözleşmeyi imzaladık. 4'üncüsü transfer tescilinde SSK ve vergi borçlarında muafiyeti uzattık. 5'incisi Rezerv Lig'i kurduk, 6'ncısı deplasman yasağını kaldırdık ve misafir seyirci sayısının yüzde 10'dan yüzde 30'a kadar çıkarılmasına olanak sağladık. Kısa sürede diğer çalışmalarımızı da tamamlayıp kamuoyuyla paylaşacağız. Süper Lig'in değerini artırmayı hedefliyoruz. Spor Toto Süper Lig'in kalitesini ve marka değerini artırırsak, amaçlarımıza ulaşmamız daha kolay olacak. Biz TFF olarak bu konuda çok önemli hedefler koyduk. Dijitalleşmeyle ilgili çok önemli çalışmalarımız var. Yıllardır ihtiyaç olan konularda hızlı adımlar atacağız. Süper Lig'in dünyadaki bilinirliğini ve izlenme sayısını artırmak için birçok çalışma yapıyoruz. Resmi yayıncımız, şu anda dünyada 105 ülkede Süper Lig'i izletiyor. Biz geçen yaptığımız naklen yayın imza töreninde, 150 ülkede yayınlanması konusunda yeni bir hedef koyduk. Bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz. Konser projemiz var. Futbolda seyirci sayılarımızın son derece az olduğunu, Gaziantep FK'da başkanlık yaptığım dönemde bizzat yaşadım. Kulüplerin seyirci sayıları ve gelirlerini artırmak için önemli bir çalışma yapmayı hedefliyoruz. Yeni sezonla birlikte yeni bir kültür oluşturmak istiyoruz. Kadınlarımızın daha çok maça geldiği, hakemlerin değil, futbol kalitesinin konuşulduğu bir futbol kültürü hedefliyoruz. Güzel oyunu daima desteklemek istiyoruz. Kulüplerimizin de fair-play konusunda TFF ile ortak hareket edeceğine inancım tam. Bu doğrultuda her kulübün fair-play kavramını kendi öz değerleri olarak sahiplenmesi kaçınılmaz. İnşallah yeni sezonda her şey çok farklı olacak. Bunu sizlerle birlikte başaracağız. 5 Temmuz 2008 yılında kaybettiğimiz, bizler için önemli bir rehber olan merhum Hasan Doğan başkanımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Fikstür çekiminin herkese hayırlı olmasını diliyorum." İLK HAFTA PROGRAMI Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk hafta maçları şu şekilde: Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray VavaCars Fatih Karagümrük - Alanyaspor Beşiktaş - Yukatel Kayserispor Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK MKE Ankaragücü - Konyaspor Medipol Başakşehir - Kasımpaşa İstanbulspor - Trabzonspor Fenerbahçe - Ümraniyespor Giresunspor - Adana Demirspor BAY: Atakaş Hatayspor 4 BÜYÜKLERİN MAÇ HAFTALARI Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın kendi aralarında oynayacağı derbi maçların haftaları ise şu şekilde oluştu: 4'üncü Hafta Trabzonspor - Galatasaray 8'inci Hafta Beşiktaş - Fenerbahçe 10'uncu Hafta Beşiktaş - Trabzonspor 13'üncü Hafta Galatasaray - Beşiktaş 15'inci Hafta Trabzonspor - Fenerbahçe 18'inci Hafta Fenerbahçe - Galatasaray Demirören Haber Ajansı / Ata Selçuk - Spor Türkiye Futbol Federasyonu Galatasaray Beşiktaş Spor Haberler

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