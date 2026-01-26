Haberler

Süper Lig'de 19. hafta görünümü

Süper Lig'de 19. hafta görünümü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü yenerek liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe evinde Göztepe ile berabere kalırken, Trabzonspor Kasımpaşa'yı mağlup etti. Beşiktaş ise Eyüpspor ile berabere kalarak puan kaybetti.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftası sona ererken Galatasaray ile Fenerbahçe arasında puan farkı yeniden 3'e yükseldi. Trabzonspor, taraftarı önünde 3 puana uzanarak son 2 maçını kazandı. Beşiktaş ise Eyüpspor'a puan kaybetti.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftası bugün oynanan Eyüpspor - Beşiktaş maçıyla tamamlandı. Lider Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3 golle geçerken, Fenerbahçe evinde Göztepe ile berabere kaldı. Zirve takipçisi Trabzonspor ise taraftarı önünde Kasımpaşa'yı mağlup etti. Haftanın kapanış gününde Beşiktaş, Kasımpaşa'da karşılaştığı Eyüpspor ile berabere kaldı.

Galatasaray, 19. haftayı 46 puanla lider kapatırken, Fenerbahçe 43, Trabzonspor 41 puanla sıralandı.

Ligde 19. hafta maçları ve sonuçları:

Trabzonspor - Kasımpaşa: 2-1

Kayserispor - Başakşehir: 0-3

Samsunspor - Kocaelispor: 0-0

Fatih Karagümrük - Galatasaray: 1-3

Gaziantep FK - Konyaspor: 1-1

Çaykur Rizespor - Alanyaspor: 1-1

Antalyaspor - Gençlerbirliği: 2-1

Fenerbahçe - Göztepe: 1-1

Eyüpspor - Beşiktaş: 2-2 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Suriye'de devrim niteliğinde 'Kürtçe' eğitim kararı

Komşuda devrim gibi "Kürtçe" kararı
New York'ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri'ni kısmen dondurdu

Ülkedeki felaketi en iyi anlatan görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti

Bir hemşire daha DEM'in akımına katıldı! Boynundaki kolye dikkat çekti
Milli yıldızımızı üzdü! N'Golo Kante'nin şov yaptığı maçta 3 puan Al Ittihad'ın

Yok artık Kante! Milli yıldızımızı tek başına üzdü
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Antalya'da durdurulan araçtan 45 adet ruhsatsız tabanca çıktı

Bagajı açan polisler şok geçirdi! İçinden onlarcası çıktı
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti

Bir hemşire daha DEM'in akımına katıldı! Boynundaki kolye dikkat çekti
Transfer iptal oldu! Fenerbahçe'ye göndermiyorlar

Transfer iptal oldu! Fenerbahçe'ye göndermiyorlar
Serdal Adalı'dan canlı yayında transfer mesajı: Tarih verdi

Gecenin tek güzel haberini canlı yayında verdi