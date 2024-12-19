2 isme büyük şok: Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'in 17. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Daha önce 6 hafta dinlendirileceği belirtilen Arda Kardeşler'in 7. haftada da maç yönetmeyeceği belirtildi. Galatasaray-Trabzonspor maçını yöneten Kadir Sağlam'ın da bu hafta görev almayacağı duyuruldu.
Trendyol Süper Lig'de 17. hafta heyecanı yarın, 21 Aralık Cumartesi, 22 Aralık Pazar ve 23 Aralık Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu müsabakalarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden duyuruldu.
KARDEŞLER VE SAĞLAM'A MAÇ YOK
Daha önce 6 hafta dinlendirileceği açıklanan Arda Kardeşler'e, 7. hafta da maç verilmedi. Öte yandan Galatasaray- Trabzonspor maçını yöneten Kadir Sağlam da bu hafta görev almadı.
Süper Lig'de 17. hafta programı ve hakemler şöyle;
Yarın
- 20.00 Eyüpspor - Fenerbahçe: Emre Kargın
21 Aralık Cumartesi
- 16.00 Sivasspor - Samsunspor: Ali Şansalan
- 19.00 Beşiktaş - Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın
22 Aralık Pazar
- 13.30 Gaziantep FK - Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
- 16.00 Göztepe - Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük
- 16.00 Kayserispor - Galatasaray: Mehmet Türkmen
- 19.00 Trabzonspor - Bodrum FK: Ozan Ergün
23 Aralık Pazartesi
- 20.00 Atakaş Hatayspor - Adana Demirspor: Direnç Tonusluoğlu
- 20.00 Başakşehir - Kasımpaşa: Alper Akarsu