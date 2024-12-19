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2 isme büyük şok: Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu

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Süper Lig'in 17. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Daha önce 6 hafta dinlendirileceği belirtilen Arda Kardeşler'in 7. haftada da maç yönetmeyeceği belirtildi. Galatasaray-Trabzonspor maçını yöneten Kadir Sağlam'ın da bu hafta görev almayacağı duyuruldu.

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta heyecanı yarın, 21 Aralık Cumartesi, 22 Aralık Pazar ve 23 Aralık Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu müsabakalarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden duyuruldu.

KARDEŞLER VE SAĞLAM'A MAÇ YOK

Daha önce 6 hafta dinlendirileceği açıklanan Arda Kardeşler'e, 7. hafta da maç verilmedi. Öte yandan Galatasaray- Trabzonspor maçını yöneten Kadir Sağlam da bu hafta görev almadı.

2 isme büyük şok: Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli olduKadir Sağlam

Süper Lig'de 17. hafta programı ve hakemler şöyle;

Yarın

  • 20.00 Eyüpspor - Fenerbahçe: Emre Kargın

21 Aralık Cumartesi

  • 16.00 Sivasspor - Samsunspor: Ali Şansalan
  • 19.00 Beşiktaş - Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın

22 Aralık Pazar

  • 13.30 Gaziantep FK - Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
  • 16.00 Göztepe - Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük
  • 16.00 Kayserispor - Galatasaray: Mehmet Türkmen
  • 19.00 Trabzonspor - Bodrum FK: Ozan Ergün

23 Aralık Pazartesi

  • 20.00 Atakaş Hatayspor - Adana Demirspor: Direnç Tonusluoğlu
  • 20.00 Başakşehir - Kasımpaşa: Alper Akarsu
2 isme büyük şok: Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

CİHAN AYDIN BEŞİKTAŞ I DOĞRAR.........

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