Süper Lig'de 0-0 Beraberlik: Net Global Sivasspor ve Sipay Bodrum FK Gol Atamadı

Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Ümit Öztürk, Süleyman Özay, Mehmet Salih Mazlum

Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Camara, Uğur Çiftçi, Moutoussamy (Dk. 81 Emrah Başsan), Charisis, Tolga Ciğerci, Rodrigues (Dk. 71 Bekir Böke), Koita, Manaj (Dk. 82 Simic)

Sipay Bodrum FK: de Sousa, Üzeyir Ergün (Dk. 64 Okita (Dk. 90+6 Gökdeniz Bayrakdır)), Herelle, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan (Dk. 46 Seferi), Mohammed, Taylan Antalyalı, Fredy, Puscas (Dk. 78 Brazao), Bardhi ( Dk. 90+6 Celal Dumanlı)

Sarı kartlar: Dk. 19 Ahmet Aslan, Dk. 67 Okita, Dk. 86 Seferi, dk. 90+5 Fredy (Sipay Bodrum FK), Dk. 72 Tolga Ciğerci, Dk. 90+6 Radakovic (Net Global Sivasspo)

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK karşılaşması 0-0 tamamlandı.

48. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta top Koita'nın önünde kaldı. Koita'nın ceza sahası içindeki vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.

50. dakikada Koita'nın pasında topla buluşan Tolga Ciğerci'nin vuruşunda, kale direğinin yanına çarpan top auta gitti.

83. dakikada Radakovic'in ceza sahası dışından sert şutunda, de Sousa meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.