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Süper Lig 34. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Süper Lig 34. Hafta Hakemleri Belli Oldu
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Süper Lig'in 34'üncü haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı. Öne çıkan maçlardan biri olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Yasin Kol yönetecek.

SÜPER Lig'in 34'üncü haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. 4 Mayıs Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini hakem Yasin Kol yönetecek.

Süper Lig'de haftanın programı ve hakemler şöyle;

2 MAYIS CUMA

20.00 Antalyaspor - Konyaspor: Cihan Aydın

3 MAYIS CUMARTESİ

16.00 Alanyaspor - Kayserispor: Ümit Öztürk

16.00 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK: Mehmet Türkmen

19.00 Hatayspor - Başakşehir FK: Ali Yılmaz

19.00 Galatasaray - Sivasspor: Ozan Ergün

4 MAYIS PAZAR

16.00 Samsunspor - Eyüpspor: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Yasin Kol

19.00 Adana Demirspor - Göztepe: Batuhan Kolak

5 MAYIS PAZARTESİ

20.00 Kasımpaşa - Trabzonspor: Halil Umut Meler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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