Süper Lig 34. Hafta Hakemleri Belli Oldu
Süper Lig'in 34'üncü haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı. Öne çıkan maçlardan biri olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Yasin Kol yönetecek.
SÜPER Lig'in 34'üncü haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. 4 Mayıs Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini hakem Yasin Kol yönetecek.
Süper Lig'de haftanın programı ve hakemler şöyle;
2 MAYIS CUMA
20.00 Antalyaspor - Konyaspor: Cihan Aydın
3 MAYIS CUMARTESİ
16.00 Alanyaspor - Kayserispor: Ümit Öztürk
16.00 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK: Mehmet Türkmen
19.00 Hatayspor - Başakşehir FK: Ali Yılmaz
19.00 Galatasaray - Sivasspor: Ozan Ergün
4 MAYIS PAZAR
16.00 Samsunspor - Eyüpspor: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Yasin Kol
19.00 Adana Demirspor - Göztepe: Batuhan Kolak
5 MAYIS PAZARTESİ
20.00 Kasımpaşa - Trabzonspor: Halil Umut Meler