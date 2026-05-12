Haberler

Süper Lig'de 2026-2027 sezonu 14 Ağustos'ta başlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonunun 14 Ağustos 2026'da başlayacağını ve 23 Mayıs 2027'de sona ereceğini duyurdu. İlk yarı Aralık'ta sona erecek.

SÜPER Lig'de 2026-2027 sezonu 14 Ağustos 2026'da başlayacak ve 23 Mayıs 2027'de sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu; Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezon planlamasını açıkladı. Buna göre, Trendyol Süper Lig 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 18, 19, 20 ve 21 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak olan 16'ncı hafta müsabakaları ile sona erecek. İkinci yarı 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak olan 17'nci hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 23 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burcu Köksal partimize katıldı, Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız

Erdoğan'dan Burcu Köksal'ı mest eden sözler: Afyonkarahisar için...

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM Partili Tülay Hatimoğulları: Halkımızı alanlara davet ediyorum

Kürsüden çağrıda bulundu: Halkımızı alanlara davet ediyorum
Afyonkarahisar'da Burcu Köksal ile birlikte 8 belediye meclis üyesi daha AK Parti'ye geçti

İşte Afyonkarahisar'da isim isim AK Parti'ye geçenler
Bu köyde normal ölüm kalmadı: Önceden cennet gibiydi

Bu köyde normal ölüm kalmadı: Önceden cennet gibiydi
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

Merakla beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Eski milli futbolcu Nişantaşı’nda görüntülendi! Ağzını bıçak açmadı

Nişantaşı’nda görüntülendi! Ağzını bıçak açmadı
Babanın sigara keyfi az daha can alıyordu! Evde yalnız bırakılan bebek 3. düştü

Babasının evde tek başına bıraktığı bebek 3. kattan düştü
Galatasaray'ın teklifi ortaya çıktı! Icardi'nin takımda kalmak için tek bir şartı var

Takımda kalmak için yönetime sunduğu şart çok tartışılacak