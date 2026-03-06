Haberler

Süper Lig 2026-2027 Sezonu Maçları Ağustos'ta Başlıyor

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 2026-2027 sezonunun 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde başlayacağını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 04.03.2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig, 1'inci Lig, 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'in 2026-2027 sezonu başlangıç tarihlerini belirledi. Alınan karara göre; Süper Lig 14, 15, 16, 17 Ağustos 2026 tarihlerinde; 1'inci Lig ise 7, 8, 9, 10 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de ise ilk müsabakalar 5-6 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
