Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Süper Lig 2025-2026 sezonunun açılışı için sosyal medya üzerinden mesaj paylaştı. Bakan Bak, tüm takımlara başarı diledi ve sezonun heyecanını duyurdu.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Süper Lig 2025-2026 Sezonu açılışı için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, bu akşam oynanacak tek maçla başlayacak olan Süper Lig 2025-2026 sezonuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Yeni sezonda mücadele edecek tüm kulüplere başarı temennisinde bulunan Bakan Bak, "Özledik... Bekledik... Kavuşuyoruz! 34 hafta, 18 takım, 306 birbirinden çekişmeli karşılaşma ile Süper Lig 2025-2026 sezonu başlıyor. Tüm kulüplerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, paylaşımında, Mehmet Erdem'in seslendirdiği "Sevdalılar Beni Anlar" şarkısı eşliğinde Süper Lig müsabakalarından görüntülerin yer aldığı videoya da yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
