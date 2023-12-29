Süper Kupa maçına giden taraftarlar formalarında Atatürk resmi var diye stadyuma alınmadı
Suudi Arabistan'da, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa finali maçı öncesi Atatürk krizi çıktı. Suudi yetkililer maçta Atatürk pankart ve tişörtlerine izin vermeyince müsabaka iptal edildi. Süper Kupa maçına giden taraftarlar ise üzerlerindeki formada Atatürk portresi var diye stadyuma alınmadı.
Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa finali öncesi kriz çıktı. Oyuncuların Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmasına izin verilmemesi nedeniyle iki takım otellerinden çıkmazken, Atatürk portreli forma giyen taraftarlar da stadyuma alınmadı.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılacak Süper Kupa maçına giden taraftarlar, formalarında Atatürk portresi var diye stadyuma alınmadı.
ATATÜRK FORMALI TARAFTARLARI STADA ALMADILAR
Taraftarlar, "Formada Atatürk var diye bizi dışarı çıkardılar. Bizzat TFF'nin kararı olduğunu söylediler." ifadelerini kullandı.
GALATASARAY OTELE GERİ DÖNDÜ
Sarı-kırmızılı kulüp, maç öncesi ısınmaya Atatürk baskılı tişörtlerle çıkacağını bildirdi. Ancak Suudi yetkililerden izin çıkmadı. Dursun Özbek, izin verilmemesi halinde maça çıkmayacaklarını bildirdi.
MAÇA ÇIKMADILAR
Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın Atatürk tişörtleri ve pankartlarla ısınmaya çıkmasına Suudili yetkililerin izin vermemesinden dolayı iki kulüp mücadeleyi oynamama kararı aldı. Süper Kupa'nın iptal edilmesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe kafilesi Türkiye'ye doğru yola çıktı. İki kulübün geç saatlerde İstanbul'da olması bekleniyor.