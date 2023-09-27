Süper Kupa maçı Sivas'ta oynanmalı

Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçının Sivas'ta oynanması gerektiğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulundu.

Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçının Sivas'ta oynanması gerektiğini dile getiren Karasu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye çağrıda bulundu.

Karasu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Futbol Federasyonu; Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçının Suudi Arabistan ya da Abu Dabi'da oynatmak istediklerini açıkladı. Cumhuriyetimizin 100. Yılında Süper Kupa maçını yurt dışında oynatmak da ne demektir? TFF Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi'ye çağrı yapıyorum; Cumhuriyetimizin 100. Yılında, Milli Mücadelemize 108 gün boyunca başkentlik yapmış olan Sivas, bu maçın oynanacağı tek yerdir. İki güzide kulübümüze en iyi şekilde ev sahipliği yapacağımızdan hiç kuşkunuz olmasın. İyi olan kazansın" notunu ekledi. - SİVAS